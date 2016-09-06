2016-09-06

北市年減1.26倍 仍得15年不吃喝才買得起

〔記者徐義平／台北報導〕內政部營建署發布最新房價負擔能力指標統計結果，今年第一季全國房價所得比八．四六倍，相較前季減輕○．○五倍，其中北市本季為十四．九倍，相較去年第一季最痛苦時的十六．一六倍，一年內減輕高達一．二六倍。報告分析，主因是全國及雙北市家戶年可支配所得上升幅度超越住宅總價上升幅度，可以此推斷買房最痛苦的時間點已經過去。

房價所得比是指中位數住宅總價除以家戶年可支配所得中位數；代表需花多少年的可支配所得才可買到一戶中位數房價住宅，數值越高、代表房價負擔能力越低。

今年第一季六都房價所得比依序為北市十四．九倍，相較前季減輕○．八五倍；新北市十二．四三倍，較前季減輕○．二三倍；桃園市七．六二倍，較前季加重○．一二倍；台中市八．八七倍，較前季減輕○．○三倍；台南市六．九六倍，較前季加重○．二二倍，出現調查以來負擔最重的一季；高雄市七．六七倍，較前季減輕○．二倍。六都中僅桃園市、台南市加重，其餘四都呈現減輕趨勢。

報告分析，北市房價負擔能力較上季提升的主因是，本季中位數住宅面積較前季減少約六．五四％，使中位數購屋總價較前季下降約二．六二％；另中位數家戶年可支配所得較前季增加二．八九％，在所得提升高過總價情況下，房價負擔壓力減輕。

全國除雙北房價所得比超過十倍外，多數縣市落在六至八倍，購屋痛苦指數最輕的縣市是屏東縣，本季房價所得比為五．二六倍，僅約台北市的三分之一；北台灣房價所得比最輕屬基隆市，本季為五．三三倍，購屋壓力連北市的一半都不到，且這兩縣市的貸款負擔率不到三成，屏東縣僅二十一．九五％、基隆市二十二．二七％。