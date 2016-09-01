康師傅淨利一直減 遭恆生剔出成分股

2016-09-01

〔編譯王惠慧／綜合報導〕中國媒體報導，康師傅淨利連4年下滑，遭香港恆生指數剔除成分股後，復甦之路崎嶇，速食麵、飲料業務雙雙下滑。

康師傅週二發表的財報顯示，今年上半年營收及獲利雙雙下滑，累計營收年減13.94%至41.91億美元，淨利9159萬美元，較去年同期大幅下滑66.49%。佔康師傅公司總收入逾60%的飲料部門，今年上半年營收年減14.4%，至23.35億美元；速食麵部門上半年營收15.42億美元，年減13.95%。

根據中國媒體的統計，從2012~2015年，康師傅的淨利已連4年下滑，從2012年的6.05億美元銳減至2015年的2.81億美元。

分析師指出，康師傅的收入結構沒有太大變化，但隨著淨利下滑，公司股價更是每況愈下，自2011年8月股價來到最高每股23.98港幣後便一路下跌，日前已跌破8港幣大關；週三收在7.18港幣。

康師傅表示，飲料銷售下滑的主因是通路減少庫存量，業績不理想，也未達預期目標，而品牌廣告的高投入及食材原料價格攀升，則是造成速食麵業務淨利下滑的原因。

康師傅指出，今年上半年受到天候因素、通路和消費者對產品升級的信心不足影響，且新品上市的速度也未達計畫目標。該公司表示，下半年公司持續維持多種價格帶的產品策略，另外，也會強化通路與消費者在線上與線下的品牌策略溝通。

因康師傅業績、股價皆下滑，香港恆生指數公司已於8月12日公告，將康師傅剔除恆生指數成分股，此事一出，當日瑞士信貸隨即下調康師傅的目標價，自每股6.2港幣下調至每股6.1港幣；投資公司交銀國際週二發表的研究報告中則指出，「康師傅復甦之路仍然崎嶇」，並維持對該公司的評級為賣出。