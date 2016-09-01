華為來台投資電子業 投審會擋下

2016-09-01

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部投審會昨召開會議，一家具軍方背景之中資公司申請來台投資電子產品設計與研發，應是中國華為，遭投審會駁回。官員指出，國安單位查出該公司中資股東背景具軍方身分，且為通訊業電子零組件研發，無法確定是否涉及IC設計業，因此以國安為由拒絕此案通過。由於此案結合通訊業及軍方背景，也令外界聯想是否是叩關多次失利的華為，再度在台提出申請。

經濟部表示，該公司申請來台從事電子零組件產品設計及研發，且為520後才遞件，但國安單位查出該公司中國股東具有明顯軍方背景，因此在會中以恐危及國安理由遭駁回。此外，由於該公司無法明確說明是否涉及目前尚未開放的IC設計業，因此也難予以通過。

官員也證實，此案為520後才遞件的新案件，因此為換黨執政後軍方中資「踩線」的第一遭案例。由於該案申請涉及通訊電子零組件，又有明顯軍方背景，也令外界聯想是在台叩關多次失利的華為重新提出申請，測試520後我方底線。

此外，昨投審會也核准聯發科對中增資上海武嶽峰資本3175萬美元，及源科平潭股權投資基金1.6億美元，後者也是聯發科史上最大筆對中投資。

而聯發科力促開放IC設計未獲新政府同意，如今又在520後才大動作向中匯出資金，引發外界以「錢進中國」向政府施加壓力聯想。

聯發科自2014年加入武嶽峰資本與上海市創業引導基金共同發起的「整合電路資訊業基金」，目的參與中國積體電路業發展並推動兩岸高科技業合作，該基金整體規模高達百億人民幣，聯發科當時投資15億台幣，加上本次共有近26億台幣資金。