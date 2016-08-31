轉換效率20%以上 太陽能費率可加5%

2016-08-31

〔記者林筑涵、黃佩君／台北報導〕經濟部近期將送出兩年太陽光電計畫，預計未來兩年將達成1.44GW舖設；能源局昨公布明年再生能源躉購費率政策，太陽能費率約在4.34到6.22元之間，使用高效能模組者將可加成5%。據了解，高效能定義為至少轉換效率20%以上，不但提升發電成效，還可有效阻擋中國模組分食未來地面型光電大餅。

經濟部已規劃完畢「太陽光電兩年推動計畫」，預計明日行政院核定通過，目標未來兩年達成1.44GW太陽光電鋪設，預計至少有1500億以上商機；而離岸風電也擬定4年計畫，預計9月中報院通過。

能源局昨表示，明年再生能源躉購費率已初步審定，其中太陽光電躉購費率降幅約在4到7%間，約為每度4.34到6.22元間。此外，今年增加規劃的水面型太陽能模組設置於水庫、埤塘者，躉購價格每度約4.7元，因1KW成本較地面型高出5000至6000元，因此價格也較提高。

值得注意的是，明年費率增設高效能模組加成5%，能源局表示，其實高效能模組獎勵已在今年開始實施，但方式是高效能模組可免競標，今年門檻為轉換效率單晶需大於17.5%、多晶需大於16.6%。

據透露，明年高效能門檻將上調，至少轉換效率需20%以上，未來僅台廠模組可達到此標準；而由於躉購費率相差5%，相當於每度相差0.2到0.3元，經加成後今、明兩年價格就無太大差別，業者應有誘因採用台製高效能模組。

而今年已實施的北部地區太陽光電躉購費率加成機制，明年也將繼續，北北基、桃竹苗及宜花費率將按公告加成15%，相當每度可達4.99到7.2元之間。另外，政府離岸風電目標2025年300萬瓩，能源局也調升躉購費率提高設置誘因，價格自每度5.74調升至5.98元，漲幅4%，且離岸風力將20年分為前後10年的階梯式費率也將延用。離島費率加成15%獎勵機制，今年也繼續維持。

能源局也表示，昨僅就費率進行初步審定，9月20日將召開躉購費率聽證會向社會各界進行說明，屆時有可能再修正目前所定費率。