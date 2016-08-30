夏普盼與日本顯示器開發OLED 力抗三星

2016-08-30

〔編譯盧永山／綜合報導〕夏普社長戴正吳接受「日經新聞」等媒體訪問指出，希望與日本顯示器公司組成「日本聯盟」，合作開發有機發光二極體（OLED），對抗處於領先地位的三星電子等南韓企業。戴正吳表示：「為了與中國、南韓廠商競爭，應該攜手合作，創建日本聯盟。」

由於市場傳言蘋果2017年推出的新iPhone將使用OLED螢幕，為了爭奪蘋果OLED訂單，夏普計畫砸下2000億日圓研發OLED面板，且預定2018年量產。但因南韓企業積極投資，導致夏普搶不到OLED生產設備，夏普量產時間可能被迫延後。

日本顯示器也計畫量產OLED面板，但因研發OLED需要大量資金，使得日本顯示器資金周轉惡化，已向日本官民基金「產業革新機構」（INCJ）尋求金援。戴正吳表示，INCJ是日本顯示器的最大股東，因此，為什麼要使用日本政府的錢來和夏普相互競爭？應該把日本的面板人才全部集合起來，攜手研發。

夏普股價週一平盤，日本顯示器收盤則大漲4.3%。