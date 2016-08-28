G20峰會前 中資海外併購成公敵

2016-08-28

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中資海外大肆獵購基礎建設及重要領域外國企業，引發世界各國空前政治性反彈和抵制！彭博報導，美、歐、澳洲學者都指出各國的不滿之聲溢於言表，國安考量以外，還有中國共產黨政府操弄制度、在關鍵領域藉併購吃下外企，外企卻未獲同等待遇的疑慮，這種投資衝突恐比貿易爭端更棘手。

連一向親近中國的友邦近來都提高警覺，包括澳洲否決中國國家電網公司參與競標最大輸配電商Ausgrid股權，英國也重審中國廣核集團等資助及可取得卅三％股份的辛克利角核電廠興建案，兩案都和隸屬中國國務院的國企有關。

「全球反對中資海外併購投資的聲浪高漲」，彭博指出，在廿大經濟體（G20）領袖峰會九月將於中國舉行前，一場中國對抗其他國家的經濟拉鋸戰正準備開打，緊張急升溫的風險增加，情勢詭譎且不易舒緩；各地過去反美軍示威時嗆「美國佬滾回去」（Yankee go home），現在則演變成反對中資海外併購投資的「中國佬滾回去」（Chinese go home）。

各國紛以國安理由 封殺中國併購案

雪梨科技大學澳中關係研究所副主任勞倫斯森表示，各國以國安理由來封殺中國對外投資，「對抗意味更加強烈」，暗示中國不值得信任、且可能帶有惡意；但北京也反駁該等指控。

華府智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國問題專家杜大偉指出，中國對大部分G20國家的外來投資都拒於門外，「造成不公平」，中企從本國保護主義圍牆、海外擴張至美國等更開放市場之中獲利，美國新國會預期將檢視這種單方「傾斜」的競爭。