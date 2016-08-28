G20峰會前 中資海外併購成公敵
2016-08-28
〔編譯楊芙宜／綜合報導〕中資海外大肆獵購基礎建設及重要領域外國企業，引發世界各國空前政治性反彈和抵制！彭博報導，美、歐、澳洲學者都指出各國的不滿之聲溢於言表，國安考量以外，還有中國共產黨政府操弄制度、在關鍵領域藉併購吃下外企，外企卻未獲同等待遇的疑慮，這種投資衝突恐比貿易爭端更棘手。
連一向親近中國的友邦近來都提高警覺，包括澳洲否決中國國家電網公司參與競標最大輸配電商Ausgrid股權，英國也重審中國廣核集團等資助及可取得卅三％股份的辛克利角核電廠興建案，兩案都和隸屬中國國務院的國企有關。
「全球反對中資海外併購投資的聲浪高漲」，彭博指出，在廿大經濟體（G20）領袖峰會九月將於中國舉行前，一場中國對抗其他國家的經濟拉鋸戰正準備開打，緊張急升溫的風險增加，情勢詭譎且不易舒緩；各地過去反美軍示威時嗆「美國佬滾回去」（Yankee go home），現在則演變成反對中資海外併購投資的「中國佬滾回去」（Chinese go home）。
各國紛以國安理由 封殺中國併購案
雪梨科技大學澳中關係研究所副主任勞倫斯森表示，各國以國安理由來封殺中國對外投資，「對抗意味更加強烈」，暗示中國不值得信任、且可能帶有惡意；但北京也反駁該等指控。
華府智庫布魯金斯研究所資深研究員、中國問題專家杜大偉指出，中國對大部分G20國家的外來投資都拒於門外，「造成不公平」，中企從本國保護主義圍牆、海外擴張至美國等更開放市場之中獲利，美國新國會預期將檢視這種單方「傾斜」的競爭。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 恆春鬼月驚現浮屍？ 警搶救後才知是...
- 數百機車占路搶抓暴鯉龍 駕駛怒飆粗口
- 〈愛情軍師團〉8月徵文啟事
- 性騷擾沒告成 女遭上司控誹謗
- 排球「夢」首映 國手陪粉絲看戲
- 不怕手機沒電 大安森林公園路燈設充電座
- 議會外交 民進黨團訪日本宮崎縣
- 盧一哥美網首輪 強碰211公分魔王
- 酒客大鬧西門町KTV 3男遭砍傷送醫
- 黑潮發電測試成功 我獨步全球
- 謝淑薇祝福失效 莊佳容新海芬女網亞軍
- 〈生活大補帖〉功德都從嘴裡流失了
- 蓋活動中心 採參與式預算
- 高市8人獲孝行楷模 逾半隔代報恩
- 〈活動看板〉說故事人初階培訓
- 〈徵文啟事〉我選的洗衣劑
- 黃明志發聲明 攬責護玖壹壹
- 《TAIPEI TIMES 焦點》KMT’s Wei wins Hualien by-election
- 陳建寧證實當爸 曝愛女心臟病
- 微小說 黑咖啡
- 出國停車堵門5天 店家氣踹車反挨告
- 國際走勢震盪 油價漲0.1元
- 單引擎飛機環球 澳洲18歲少年創紀錄
- 白歆惠《奇姬》偷養胎 秒睡狂吃被禁食
- 〈徵文大拼盤〉這個不懂 那就落伍囉
- 柯Ｐ手作麻糬 拉抬延三商圈買氣
- 《健康聚寶盆》膝關節「老」積水 找原因最重要
- 萬榮鄉長補選 張秋美711票勝出
- 老公有小三 1999來電五花八門
- 海軍搖滾大叔高歌 退役官兵陶醉
- 〈婚姻幸福學〉毒舌酸諷 婚姻告急
- 蘇智傑DH稱職 3打點進帳
- 西南航空班機發動機故障 安全轉降
- 花蓮市長補選 國民黨魏嘉賢勝出
- 超跑隨便開還很賺 藍寶堅尼開20米 3千萬被捲走
- 一顆硬碟 揭夫與友人偷生兩子
- 一生一平板教學 校長：不怕生「抓怪」
- 盧廣仲揪方大同 逛夜市顧眼睛
- 無人島沙灘留SOS 水手夫妻獲救
- 拍檔明算帳 林昀儒、黃建都搶決賽權
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：G20峰會前 中資海外併購成公敵
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分