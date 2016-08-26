跨境電商年銷售48萬 就須繳稅
2016-08-26
財政部將修法對跨境電商課徵營業稅，起徵門檻採「內外一致」原則，全年銷售勞務金額達48萬元以上，須辦理簡易稅籍登記並申報繳納5％營業稅。財政部賦稅署表示，預計9月上旬提出修正草案，何時上路則視修法進度及是否給予輔導期而定。（記者吳佳蓉）
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 阿富汗美大學遇襲 至少16死
- 高市前議員連立堅指「黑道」 前副議長蔡松雄提告勝訴
- 南韓樂天副會長涉貪上吊自殺 遺書達4頁集團內部震驚
- 司法院正副院長 總統今提名許宗力蔡炯燉
- 《頂級珠寶展》2
- 反電業法修法 台電員工發起步行活動
- 台人與新住民、外籍勞工開毒趴 警逮10人
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 演唱會前爆血 Lulu表演結束送急診
- 中客愛台灣檜木價格翻倍 神木聖地慘淪屠宰場
- 溫斯頓男網賽》盧一哥晉8強 將戰「西」力勁敵
- Google搜尋又出彩蛋 「接龍」、「井字遊戲」輪番上
- 八仙樂園停業年餘 淪偷兒樂園
- 小腳腿活動中心轉型日照中心 居民反對
- 伊朗攻擊艇騷擾 傳美艦3度開火警告
- 伊朗與西亞世界》禁女性穆斯林服裝：自由西方的假象
- 太想念獄友 她偷東西自首想再被關...
- 最後的道別 小貓搭手安慰主人
- （影音）遭批垃圾團體 玖壹壹親上火線回應
- 酒駕男遇臨檢霸氣丟金鍊 飆血糖吵要找爸
- （影音）男星試鏡美國隊長 卻被雷神嚇到不敢演
- 嚴泰雄痛斥按摩女說謊 「智蘊媽」懷第2胎受打擊
- 讓座風波延燒 李婦認錯「要怎麼制裁我都接受」
- 點菸被開除 化工廠工程師獲判復職確定
- 巴西總統羅賽芙彈劾案 展開最終審判
- 叩警嗆抓不到 蠢被套話
- 雲林救護車每日出勤80次 企業捐救護車造福鄉里
- 這家律師所 都是檢察長
- 北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查
- 徐匯中學YouBike站 民怨變「車庫」
- 台灣民政府遭縱火案 前議員李承龍等4人起訴
- 香港出現首起茲卡病例 採警戒防疫措施
- 開車撞上單車女騎士 日本出現第2起寶可夢死亡案例
- 橋頭地院和檢察署9.1成立 多功能大樓成北高雄新地標
- 今年首例萊姆病 瑞典籍男性境外移入
- 宜蘭餐廳只供免洗餐具 最高罰6千
- 近距離文化交流 19國57位高中生聚台中
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：跨境電商年銷售48萬 就須繳稅
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分