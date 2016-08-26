跨境電商年銷售48萬 就須繳稅

2016-08-26

財政部將修法對跨境電商課徵營業稅，起徵門檻採「內外一致」原則，全年銷售勞務金額達48萬元以上，須辦理簡易稅籍登記並申報繳納5％營業稅。財政部賦稅署表示，預計9月上旬提出修正草案，何時上路則視修法進度及是否給予輔導期而定。（記者吳佳蓉）