「川普厭倦被利用」 白宮：將反擊中國加徵關稅

美中貿易戰開打，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，中國不斷侵犯美國知識版權，川普（左）已對讓別人佔便宜感到厭倦，將會有反擊行動。（法新社資料照）

2018-04-03 07:47

〔即時新聞／綜合報導〕美國今年以來陸續對進口太陽能電池與模組、鋼鋁提高關稅，「劍指」中國的不公平貿易行為，中國也展開報復，宣布對美國豬肉、水果等128項進口產品課徵15％或25％關稅，美中貿易戰儼然開打。對此，白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）表示，中國不斷侵犯美國知識版權，川普已對讓別人佔便宜感到厭倦，將會反擊。

綜合外媒報導，桑德斯受訪時透露，川普厭倦了被利用，她表示，中國一直侵犯美國知識版權，川普對此已感到厭倦，將會做出行動反擊。不過桑德斯也重申，這場潛在的貿易戰仍可能透過談判解決，希望雙方透過合作，確保美國能得到一份好的協議，美方不會佔任何人的便宜。

白宮當地時間週一發表聲明，發言人華特斯（Lindsay Walters）表示，中國的補貼做法和持續產能過剩，是導致鋼鐵貿易危機的根源，中國不應將矛頭對準公平交易的美國出口品，而是必須停止不公平貿易行為，因為這種行為傷害了美國國家安全，也扭曲了全球市場。