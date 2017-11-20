財部幫合庫隱匿撒謊？財政部次長：絕對無關

財政部次長蘇建榮解釋，立委指出的「公文」，其實是內部的開會通知單，作用是在會前告知部長室，國庫署要去開怎樣的會議，會議中各行庫意願如何，與喬聯貸個案絕對無關。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-11-20 15:14

〔記者吳佳蓉、盧冠誠／台北報導〕立委黃國昌今在立法院財委會質詢慶富案，質疑財政部幫忙合庫隱匿撒謊，對此財政部次長蘇建榮解釋，立委指出的「公文」，其實是內部的開會通知單，作用是在會前告知部長室，國庫署要去開怎樣的會議，會議中各行庫意願如何，與喬聯貸個案絕對無關。

蘇建榮指出，前行政院秘書長曾就獵雷艦聯貸案，召開過兩次會議，2015年9月18日首次會議上，政院詢問合庫是否有主辦聯貸意願，在場合庫代表表示，要回去請示董事長才能定奪，未有結論。一段時間後，一銀決定接受聯貸案，政院於同年12月29日再召開辦二次會議。

蘇建榮表示，二次會議召開前，為先了解公股當時貸款意願，國庫署依例於會前詢問合庫意願，合庫表示不會主辦，但考慮參貸，國庫署便將此回應，寫入開會通知單，通知部長室，絕對不是應喬合庫貸款。

他強調，一切發生在會議召開前，只是記載合庫初步意向，不是決議、指令，也沒有訂出任何額度，對於任何公股貸款案件，財部一向尊重銀行專業判斷，依照授信原則及公司治理自行處理，絕無界入。

合庫銀則表示，目前慶富聯貸案已有行政院及立法院成立調查小組，在調查結果出爐之前，不便評論。

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