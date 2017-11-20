慶富案》黃國昌爆：財政部2015年幫合庫隱匿撒謊

立委黃國昌點名，財政部向上發公文，透露合庫要參貸慶富（記者王孟倫攝）

2017-11-20 10:27

〔記者王孟倫／台北報導〕慶富案不斷延燒，立委黃國昌今天在財委會爆料，在2015年12月29日前行政院秘書長簡太郎召開會議後，當天財政部隨即向上報告「合庫將會參貸」，隔年，合庫才知開授信審議會議決定參貸，因此，他抨擊，這是先射箭再畫靶，當時的財政部明顯是幫忙隱匿撒謊！

黃國昌在財委會會議一開始，就質疑為何「獵雷艦慶富案立法院調閱小組」要向相關單位影印文件，明明非密件卻遭到拒絕；會議主席郭正亮也裁示，未來若屬於非密件，相關單位不得拒絕影印文件。

黃國昌質詢金管會主委顧立雄，他爆料，2015年12月29日前行政院秘書長簡太郎舉行會議後，財政部竟然當天就發公文向上報告，內容寫著「電洽合庫，該行表示將會參貸」，問題是，合庫是隔年1月才通過合庫授信審議小組會議。

「財政部這份公文，主委有沒有看過？若沒有，我當場提出檢舉！」黃國昌說，合庫先射箭再畫靶，財政部幫忙隱匿撒謊；顧立雄表示，除了獵雷艦案的聯貸主辦行第一銀行，另外，授信金額超過20億元以上的銀行，也都進行金檢，包括：合庫、華南、台企銀與土銀在內。

黃國昌追問，何時會開罰相關違失銀行？顧立雄表示，已經進行當中， 已經在執行相關程序，但黃國昌強調，希望年底前就能出爐，否則外界會對金管會很失望。