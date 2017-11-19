11/19重要財經新聞一覽

2017-11-19 09:23

自由時報財經︰聯發科20週年 1.6億紅包送員工

國內ＩＣ設計龍頭聯發科昨舉辦二十週年運動會，聯發科董事長蔡明介大方送出一．六億元紅包，發放每位員工一萬元激勵獎金，創下聯發科運動會加發獎金首例，同時宣布自建幼兒園以打造安心職場。對於博通有意併購高通，蔡明介則說，產業整併是個趨勢，對所有player（產業競爭者）互相都會有影響，但必須看接下來情況會有什麼改變，這不是一時之間就能看得出來。

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蘋果日報財經︰限制不少 想嗶手機悠遊卡 先過五關

聯發科20週年 1.6億紅包送員工%%http://news.ltn.com.tw/news/business/paper/1153116

民眾帶一支手機，就可以搭捷運、去超商消費的時代來了。中華電、台灣大2大電信龍頭，各自攜手不同銀行、和票證商（一卡通、悠遊卡公司），將信用卡、票證（悠遊）卡整合進入手機中，手機變身「悠遊卡」，還可以直接使用手機的信用卡，直接「自動加值」到悠遊卡中。

工商時報財經︰13檔明星股 專家喊卡位

2017年即將邁入尾聲，在資金面、基本面仍穩定向上，專家預期台股明年第1季仍有高點可期，並看好5G網通概念、蘋果加持的3D感測及人臉辨識等族群前景看好，建議可提前卡位全新、原相及智邦等13檔明星股，布局台股2018年行情。

中國時報財經︰小型、分散再生能源 成主流

「小型分散式再生能源為未來主流，沒人希望巨大風車在自家後院。」柏林能源局執行長蓋伯樂（Michael Geibler）分享德國的經驗指出，若要讓民眾參與發電，必須有分散式電網，隨時可將多餘電力上網；其次，新建公寓大樓或社區可使用分散式區域供冷系統，節能又減碳。

星島日報財經︰稅改闖關有暗湧 杜指標普連跌兩周

美國稅改方案能否順利通過仍是未知之數，拖累美元及美股周末前下跌。杜指及標普500指數更出現8個月以來首次連續兩周回落的情況。