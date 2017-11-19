聯發科20週年 1.6億紅包送員工

2017-11-19

蔡明介：博通高通若合併 對所有同業都有影響

〔記者卓怡君／新竹報導〕國內ＩＣ設計龍頭聯發科昨舉辦二十週年運動會，聯發科董事長蔡明介大方送出一．六億元紅包，發放每位員工一萬元激勵獎金，創下聯發科運動會加發獎金首例，同時宣布自建幼兒園以打造安心職場。對於博通有意併購高通，蔡明介則說，產業整併是個趨勢，對所有player（產業競爭者）互相都會有影響，但必須看接下來情況會有什麼改變，這不是一時之間就能看得出來。

蔡明介今年初找來蔡力行擔任共同執行長，蔡力行上任五個多月以來，聯發科股價大漲逾四十％，市值大增逾一五七○億元。蔡明介昨稱讚蔡力行「很有管理經驗」，共同執行長制度成果不錯，公司業績改善，看起來很正面；至於要給蔡力行打幾分？蔡明介則笑稱，時間太短，不適合談這個題目。

ＡＩ將是半導體業未來重要動能

蔡明介並指出，聯發科第四季營運狀況看起來不錯，第三季營收和毛利同步成長，期待持續提升營運績效，回到當年創業精神。他表示，未來產業變化和機會還是很多，人工智慧（ＡＩ）就是半導體產業未來重要的成長機會。

聯發科昨舉辦運動會但天氣欠佳，蔡明介說，雖然有小風小雨，但大家精神更好，二十年前聯發科從二、三十人的多媒體小組，到現在全球十四個國家、三十一個辦公室，集團員工逾一．五萬人，成為全球前三大ＩＣ設計公司，這是員工一同努力的成果。

除送出一．六億元紅包，蔡明介昨也宣布自建幼兒園以打造安心職場；他表示，為了打造安心職場，讓員工兼顧家庭，決定自建幼兒園，預計二○一九年九月將有四百坪幼兒園，將有孩子的笑聲陪伴公司一同成長。蔡明介並表示，聯發科一直和社會走在一起，今年發起員工為愛而跑活動，捐贈兩千萬元啟動慈善專案，讓世界同享聯發科人的愛心。