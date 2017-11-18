台中機械業大股東砸2.66億買進「西華富邦」18樓 單價漲2~7％

2017-11-18 12:31

〔記者徐義平／台北報導〕大直指標豪宅「西華富邦」再傳成交。根據內政部實價網最新揭露資訊，7月，該豪宅18樓以總價超過2.66億元成交，拆算每坪單價近180萬元，最新買家為台中運動器材製造商。房產業者指出，進一步對照該豪宅歷次揭露實價，此次18樓單價相較之前揭露同建案19樓或是20樓，相較高出約2~7%。

根據內政部實價網最新揭露資訊，7月揭露該豪宅18樓實價，總價約2億6632萬元，坪數約177.51坪（包括3車位、約34.38坪），車位總價約950萬元，扣除車位總坪數與總價，拆算每坪實價約177.51萬元。對照地籍資料，新買家為墩豐機械工業張姓大股東，據悉，他擁有台中七期豪宅「理性與感性」多戶。

信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，今年以來高端的豪宅市場漸有復甦，一方面是房市政策逐漸穩定，尤其是台北市的豪宅稅經過調整後，新的豪宅加稅狀況較為緩和，另一方面富裕人士的資產隨全球景氣回溫而增加，因而豪宅市場交易也有回溫現象。

東森房屋研究中心副理于靜芳表示，大直豪宅「西華富邦」實價揭露有85筆交易，近2年每年皆僅揭露2筆，最新揭露7月交易的18樓戶，由台中張姓買家以總價逾2.66億元成交，單價也近180萬元，擠進今年以來大直豪宅單價前3名。

進一步對照鄰近樓層的實價揭露單價，其中去年10月，虹光國際宋大江砸下1.72億元買進的17樓，每坪拆算單價約153萬元，2015年10月，19樓，每坪拆算單價約168萬元；同樣是前年10月，20樓，每坪拆算單價約174.5萬元，最新揭露的19樓單價其實都相較鄰近樓層高出2~7%。

除指標豪宅有最新揭露資訊外，工業地產也傳出單筆超過10億元的交易資訊，根據內政部實價網最新揭露資訊，9月，財團法人辜公亮基金會砸下10.75億元，向汎球藥理研究所買進三層樓的研發中心。房產業者指出，由於該研發中心就鄰近和信防癌醫院，推測應與醫院擴增有關。

辜公亮基金會砸近11億元買藥理研發中心

根據實價資訊，該建物為地上3層，是1985年興建完成，屋齡約32年，土地面積約1145.79坪、建物面積約1837.49坪，拆算每建坪單價竟高達93.82萬元，接近單價百萬大關，令人相當驚訝。