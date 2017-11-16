凱擘宣布：明年起放棄代理頻道

2017-11-16 18:02

〔記者何世昌／台北報導〕擁有165萬戶的有線系統商凱擘大寬頻今傍晚發布聲明稿宣布，明年起，將放棄有線電視頻道代理商業務；放棄代理業務後，可打破系統商兼代理商捆綁銷收及頻道搭售聯賣的現況，有助健全市場、促使頻道商積極提升節目品質。

系統商身兼頻道代理商的生態，緣起於早期境外頻道想進入台灣市場時，為求頻道順利上架，以及後續的簽約、催款，多委由系統商協助，因此發展出系統商代理頻道的商業模式。境內頻道為確保普及率，也採用這個商業模式。

代理商和頻道商簽訂年度合約後，由代理商支付全年授權金額；這個商業條件保證了頻道商穩定的營收來源，對頻道商於財務規劃及節目採購、製作預算編列大有助益。

凱擘於聲明稿說明，多年下來，產業發展已臻成熟，頻道商對於上下架的洽談，已具高度自主能力，「此時讓頻道代理商制度華麗轉身、功成身退」，可形塑視訊產業新樣貌。

凱擘說，退出代理市場後，預計能達成三大正面效果：第一、建立頻道公平上下架機制，健全市場商業運作；第二、去蕪存菁，促使頻道商積極提升節目內容品質；第三、活絡電視市場，促進跨平台之交流（頻道商握了拓展財源，未來可能會在系統、或網路等各類收視平台上露出，藉此獲取最大收益）。

凱擘受訪表示，公司與頻道商1年1約；循往例，目前適逢年度換約期間，但公司已告知頻道商，明年起不再代理頻道，因此不再換約。

近日週刊報導，民視新聞台11月初在中華電信MOD開播，此舉違反有線電視頻道不准到MOD上架的「潛規則」，凱擘針對民視2個數位頻道「民視台灣台」及「民視第一台」下架。事隔數日，凱擘即宣布明年起放棄頻道代理業務，時間點引發聯想。

對此，凱擘受訪表示，依慣例，公司每年年底會針對頻道重新審視並上下架；強調兩件事並無關聯，週刊報導是過度解讀。