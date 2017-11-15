台股盤前》台股連4天收低 留意盤中波動與變化

2017-11-15 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕昨天台北股市受前日美股收漲及獲MSCI連兩季調升權重激勵下，早盤開高且站上10700整數關卡，盤中隨著電子股賣壓漸增的影響下，加權指數最終收在10687.18點，小漲3.26點，成交金額為1239.62億元，三大法人合計買超金額為新台幣5.34億元，外資買超7.58億元，投信賣超1.80億元，自營商賣超0.44億元，外資在台股期貨的多單未平倉部位減少2,556口為44,412口。

歐美及日韓股市接連出現漲多拉回整理的態勢，雖外資目前尚未見資金大量外撤的情況，不過在於台股的操作上則是格外的保守，台股已連續4天收低於五日線及月線，且五日線呈現下彎形成反壓，短期觀察重點為季線的支撐，如能守穩則指數將於季線與五日線間整理尋求向上突破的機會，反之則會進一步下破測試半年線之支撐；今天是台指期11月合約的結算日，提醒投資人留意盤中波動及盤勢的變化。

今日觀察重點：

觀察台股指數是否能守穩在上升趨勢線之上，上攻成交量能否大於20日均量，選股方向可留意半導體、蘋概、工業4.0、被動元件、網通、生技、金融、中國內需股、原物料等。

iPhone 8與iPhone 8 Plus買氣弱，業界傳出，蘋果繼削減供應鏈訂單之後，為確保自身獲利，近期再度通知相關協力廠，未來一季需調降iPhone 8與iPhone 8 Plus零件報價10%至15%，惟因供應鏈還在議價，將要求主要組裝廠和碩、緯創等先行吸收成本，也使得相關組裝廠率先面臨壓力。留意APPLE組裝廠的毛利率是否下滑。

蘋果新款Apple Watch Series 3因續航力增強以及可獨立聯網，廣獲市場青睞，目前銷售量正以年增五成的驚人速率成長，有助主力代工廠廣達（2382）業績成長。市場看好，Apple Watch Series 3有望成為今年度除iPhone X外，最令人矚目的蘋果產品。雲端業務仍為廣達目前的主要成長動力。

資料由「日盛投顧」、「康和期貨」提供