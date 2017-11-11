4場台灣形象展拚「新南向」 促成51億商機

2017-11-11 20:15

〔記者黃佩君／吉隆坡報導〕外貿協會於吉隆坡舉辦馬來西亞台灣形象展，今天落幕，共有近2萬人參觀，3天展期供促成10.8億元新台幣商機，今年4場形象展更共計達到51億。而貿協董事長黃志芳這次爭取在大馬世華多媒體旗下電商平台Logon（熱購）設立台灣館，而馬國最大清真通路商MYDIN也派出採購代表到展場參觀，洽談採購台獲清真認證的美粧保養品。

貿協今年在新南向國家舉辦4場台灣形象展，包括印尼、越南、菲律賓及馬來西亞，共吸引近10萬名參觀者，促成1億7000多萬美元商機；明年將繼續在印度、泰國、印尼、越南、馬來西亞舉辦5場。

為協助台商布局馬來西亞電商通路，黃志芳這次於展覽期間訪問大馬世華多媒體集團，並與其旗下電商平台Logon（熱購）達成設立線上台灣館（Taiwan Supermarket）的共識。

此外，提供資訊系統開發及顧問服務的派趣Playsure公司，也獲馬來西亞中小學教材供應商洽詢，提供孩童自學教材。馬來西亞飯店業者Rosland Godiun也有意洽購「瀚荃集團」的智慧空氣香氛機增加客房體驗，全球首個專攻清真市場的電商平台「AladdinStreet.com」也前來洽詢。

而貿協秘書長葉明水拜訪了當地最大清真通路商MYDIN，邀請赴台採購，MYDIN也派出採購代表到展場，採購符合清真認證的美粧保養品。

這次台灣形象展特別針對馬國眾多的穆斯林人口市場設置專區，展示100件清真認證產品，在馬來西亞擁有26間店面的Family Mart，正與美粧業者姿華企業洽詢眼線產品上架事宜，連鎖清真美容業者佐登妮絲更於展覽首日，即接獲約30家買主洽詢加盟合作。

台宇汽車的移動式太陽能儲能車接獲當地電力商、車廠及工程公司等逾70組買主洽商，其中，電力系統商為降低纜線架設的高額成本，未來預估引進近百台產品作為電力來源。

衛浴設備專家毅太企業、吸盤掛勾品牌鐵碳FECA、知名醬料業者味榮食品等業者，也都現場接獲代工或代理洽詢。

而為了吸引馬來西亞觀光客來台灣旅遊，交通部觀光局這次也接待超過200組準備赴台自由行的旅客，提供旅遊資訊，並贈送桃園機場至台北市區的悠遊卡。