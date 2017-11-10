長榮航首架777貨機入隊 迎接第四季旺季

長榮航空首架777貨機，將於11月下旬投入亞洲及北美航線，加入第四季航空旺季的營運。（長榮提供）

2017-11-10 11:49

〔記者王憶紅／台北報導〕長榮航空（2618）第一架波音777貨機，也是台灣首架777貨機，昨日抵達桃園機場，長榮航表示，這架新機整備之後，預計於11月下旬投入亞洲及北美航線，加入第四季航空旺季的營運。

波音777貨機航點包括上海浦東、深圳、重慶、香港、大阪、新加坡、曼谷、檳城、河內、洛杉磯、舊金山、芝加哥、達拉斯以及亞特蘭大。長榮航空目前的全球貨運網路涵蓋62個服務據點，包括5個純貨運航點，每週提供35個貨機班次。

長榮航指出，777貨機是全球最大的雙引擎全貨機，是波音公司為取代已停產的747-400貨機及MD11貨機所開發的高性能全貨機。在設計上，以航程較遠的777-200LR為基礎，載貨能力達102公噸，滿載航程約為5,000海里，由台灣滿載出發，中停安克拉治，即可接飛北美任一航點。

長榮航指出，777貨機具有優異的節能環保性能，與747-400貨機相較，可有效減少排碳量。另外，這款貨機配備奇異公司的GE90-115B型引擎，與長榮航空現有的34架777-300ER客機所配置的發動機相同，除可降低維修成本之外，也讓公司機隊的發動機維修管理更有效率。

在貨物裝載作業上，777貨機與747-400貨機使用相同規格的貨盤與貨櫃，具有資源共享的效益。另外，在航員調度方面，777-300ER客機的飛航組員只要完成差異課程訓練，即可駕駛777貨機，因此能夠提升人力調度的彈性。

長榮航空於2015年7月向波音訂購五架777貨機，除了本次交付的首架新機之外，其餘四架預計至2019年9月交付完畢。隨著新機投入營運，公司同步規劃於2019年底前陸續汰除五架747-400貨機。這架777貨機交機之後，長榮航空機隊總數計79架。