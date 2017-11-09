隨川普赴中 高通與中國3家手機商簽3627億元備忘錄

中美雙方簽署2535億美元（約新台幣7.7兆元）合約，創造了中美經貿合作的紀錄，也刷新了世界經貿合作史上的新紀錄。（歐新社）

2017-11-09 15:49

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普訪中，除了川普夫婦與隨行幕僚外，另外還有美國商務部部長羅斯（Wilbur Ross）所率領的一個涵蓋能源、通信、金融等領域的豪華商貿代表團。

綜合媒體報導，川普抵中後，昨中、美兩國企業家便在人民大會堂簽署19條，總計約90億美元（約新台幣2700億元）的中美商業協議；今天中方再端出牛肉，雙方在會中達成多項經貿協議，中國向川普送出一張能源大訂單，包括天然氣等，其他包括美國大豆等產品，也都將大量向美國進口，雙方簽署2530億美元、約新台幣7.6兆元（有說2535億美元、約新台幣7.7兆元）合約，創造了中美經貿合作的紀錄，也刷新了世界經貿合作史上的新紀錄。

另外在川席的見證下，高通（Qualcomm）和小米、OPPO、vivo等3家中國手機製造商，簽署非約束性採購意向備忘錄，將在未來3年向這3家手機製造商銷售零組件，金額達120億美元（約新台幣3627億元）；近來市場盛傳「博通有限」（Broadcom Limited）有意收購高通，此次協議對於高通來說，無疑是一劑強心針。

高通CEO莫倫科夫（Steve Mollenkopf）表示，很榮幸代表高通參加隨行總統川普到中國的豪華商貿代表團，將與小米、OPPO 和 vivo這3家中國公司，一同推動中國的行動產業和半導體產業的發展。