沙烏地權鬥衝擊 1分鐘看懂原油、黃金波動！

沙烏地阿拉伯32歲的王儲穆罕默德．沙爾曼（圖）4日領導成立反貪腐委員會，該委員會才剛成立，隨即傳出11名沙國王子和多名現任、前任部長已遭逮捕。（法新社）

2017-11-07 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕沙國政爭越演越烈！沙烏地阿拉伯32歲王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）4日領導成立反貪腐委員會，隨即發動連環政治權鬥行動，多名王子、政府高官隨即遭殃，連日風波也影響金融商品市場，國際油價今天上漲超過3%，已創下2015年6月以來新高，黃金價格今天是9月25日以來單日最大漲幅。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼4日起成立反貪腐委員會，先是在成立數小時後立即逮捕11名沙國王子和多名現任、前任部長，稍晚則傳出號稱「中東股神」的億萬富翁阿瓦里德（Alwaleed bin Talal）也被逮捕，外界形容此次「掃貪、清理門戶」的大地震，規模之大堪稱沙國史上前所未有。

打貪消息傳出後隔天，又傳出沙國王子、沙國阿西爾省副省長穆克林（Masour bin Muqrin）的直升機離奇墜毀，機上8人全罹難，目前墜毀原因尚不明，但由於時間點太過敏感，外界揣測墜毀恐與政爭有關聯。

歷史經驗顯示，每當沙烏地阿拉伯境內發生動盪，油價就會走升。受到政爭影響，國際油價嚴重波動，5日原油價格隨即大幅上漲，布蘭特原油期貨5日交易一度躍增至2015年7月以來新高，美國西德州原油期貨交易同時走高至每桶55.82美元，今天油價再上漲超過3%，創下2015年6月以來新高，布蘭特原油明年元月交割價漲升2.20美元或3.5％，收在每桶64.27美元。

沙國政經大地震令市場擔憂「黑天鵝效應」發生，避險情緒可能升溫，促黃金等避險資產價格飆升，黃金週一收高12.40美元，或1%，至每盎司1281.60美元，創9月25日以來最大單日漲幅。

沙國81歲國王沙爾曼年底或明年初可能退位，今年4月宣布將第一順位繼承交給32歲王儲穆罕默德．沙爾曼，多為分析師認為這次掃蕩貪腐的主導，目的是在繼位以前鞏固家族與盟友權力。