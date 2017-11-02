東森電視出售 東森國際與大股東凱雷一起談

2017-11-02 23:06

〔記者卓怡君、王憶紅／台北報導〕曾多次公開表示要娶回「初戀情人」的東森集團總裁王令麟，終於決定要將東森國際持有的東森電視21.32%股權賣了！交易對象是去年北台灣第二大推案建商的茂德機構旗下茂德國際投資公司。以37.78億元的交易價款推算，東森電視從上次台數科向凱雷集團買6成5股權（含員工持股）推算的「估值」171億元，再拉高到近180億元。

東森國際董事長廖尚文透露，處分東森電視股權是與另一大股東凱雷一起談，三方明日會同步簽約，但東森國際先賣、凱雷（約持股61%）後續再賣；但這並未取得凱雷方面證實。

東森電視台早自7年前就不斷傳出要出售。前年底，東森國際公布與凱雷一起將東森電視台以6億美元、約183億元，出售給DMG Entertainment集團轉投資的子公司EBC Acquisition，創國內有線電視台交易最高金額紀錄，但後因「中資」爭議卡關喊停；去年10月，全國第4大的多系統經營者（MSO）台數科開出111億元高價「搶親」，收購凱雷持有的6成5東森電視股權，後被NCC以「黨政軍條款」、且未來恐妨礙競爭擋關。

東森國際表示，東森電視處分利益約30.64億元，每股獲利貢獻4.4元；此交易因不涉及國內新聞媒體事業經營權變更，僅為媒體事業股東的股權異動，無須經NCC事前審議，預計可如期依交易條件順利完成，獲利本月入帳，可望於明年配發股利。

根據住展雜誌調查，去年北台灣推案金額前10大建商排名，由寶佳機構以全年新推案量339.8億元，連續第8年登上首位，第二名就是茂德機構的239億元；據透露，茂德總裁張高祥身價超過百億元，9月時就積極接洽東森集團總裁王令麟，近日才終於敲定。

市場人士估算，以東森電視台EBITDA（即未計利息、稅項、折舊及攤銷前的利潤）約15億元計算，去年台數科的交易價格為EBITDA的12倍以上，相較早年富邦透過大富媒體以約653億元買下凱擘，是以EBITDA約10到11倍進行併購，而八大電視之前以8倍的EBITDA 60億元出售，這次茂德機構是以新高價「搶親」東森電視台。