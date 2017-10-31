綠能新南向 德最大風機商在台設亞太總部

艾納康台灣總公司董事總經理黎森（Bart Linssen）（記者黃佩君攝）

2017-10-31 09:40

〔記者黃佩君／台北報導〕德國風機製造商艾納康（Enercon）深耕台灣15年，宣布在台成立亞太區營運總部，並在台設亞洲採購中心。

艾納康台灣總公司董事總經理黎森（Bart Linssen）表示，將以台北作為擴展亞洲業務的基地，明年希望進軍越南等其他亞洲國家，並在十年內投資80億台幣在台成立人力訓練及銷售中心。他也表示，希望在台灣找尋適合的供應廠商合作，將亞洲總部的產業鏈發展的更加完善。

艾納康是德國最大風機製造商，也是全球第五大廠，目前已在台經營十五年，建立217座陸域風機，發電總產能達440MW，佔目前全台風力發電七成。

黎森表示，雖已在台經營多年，但今宣布一個全新開始，將在台成立亞太區營運總部，以及亞洲採購中心。黎森說，艾納康接下來將以台北作為擴展亞洲業務的基地，預計在十年之內投資2億歐元（約80億台幣），打造採購、研發、販售、維修、人員訓練等中心，提供更完善的一站式服務。

黎森也說，以台灣作為亞洲營運總部，看中的是台灣接近亞洲中心位置，與鄰近的亞洲國家接觸跟合作上更為便利，希望明年期盼可藉由此次亞洲營運總部的成立進軍越南等亞洲國家。目前也正在台灣找尋適合的供應廠商合作，如目前正與風力渦輪塔架（turbine tower）廠商洽談，目標是將亞洲總部的產業鏈發展地更加完善，在擴張的同時也廣納台灣在地人才進駐。

黎森也說，由於採購中心總部設在台灣，希望台灣業者若有興趣合作，可直接向艾納康接洽，他認為台灣業者在在電路板、塔架、螺絲等領域都相當具有潛力。

此外，艾納康也向台灣民間招手，提倡可以「社區風場」作為推廣陸域風電以及社區民眾投資的方式。黎森表示，社區風場是指居民團體或社群組織可協同起來在風場上做一點小投資，只需投入一定比例的初始資本，艾納康會協助其餘的財務支援；而居民可從這個計畫獲得至少4%的長期利潤，以德國的情況來說，通常還會更多。

黎森也說，目前政府設定的2025年陸域風力僅1.2GW，他認為是一個低估市場潛力的目標，台灣陸域風力發電有望發展5GW到10GW的裝置容量。黎森說，對政府為何低估陸域風力他不清楚，但他的確認為有更多潛力，也的確需要更多積極支持，例如他所提倡的社群風場發展。

他也強調，在發展社群風場上，艾納康是一家有經驗的公司，知道如何讓群體開始、如何讓社群變得更茁壯，對發展這種社群風場非常有經驗。黎森也說，假如艾納康真的有可能去接觸社群民眾，而他們也有興趣做投資，他相信艾納康可以解決大部分科技門檻、融資門檻，讓願景實現，做出比2025目標更好的成果。