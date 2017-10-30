上任台電董後任務 楊偉甫：核電廠加快除役

2017-10-30 11:17

〔記者黃佩君／台北報導〕經濟部次長楊偉甫今將就任台電董事長，上午經濟部舉行歡送會。對到台電之後工作，楊偉甫表示，希望很快團結員工凝聚力，將供電的核心任務做目標管理，並檢討是否還有能配合政府綠能政策、電力穩定的項目。此外，他也提到，目前核電廠相關的除役工作應加快腳步進行，最近會與台電同仁討論，確定步驟方法後，就開始推動。

楊偉甫今下午將在台電大樓就任台電董座，對未來工作期許，他表示最主要是要台電所有員工的凝聚力很快團結起來，強調台電目前責任非常重大，要將核心任務共同討論一遍、定調目標後，接著執行目標管理，以滾動式方式檢討。

他也說，目前在配合政府綠能政策方面，台電還有一些可努力的地方，他最近也在思考如何兼顧電力穩定的努力方式。此外，他也強調目前核電廠相關的除役工作，應加快腳步來進行，最近會跟台電內部的同仁討論，把步驟步調方法確定下來以後，就開始推動。

而對未來穩定供電最大變數，楊偉甫也說，天然氣穩定可能會受天候狀況及外來因素影響，需油電一家的潛能發揮出來。他強調過去在代理中油董座2個月期間，也與中油同仁有一些討論跟共識，大家的這種團結的力量充分發揮出來。

而對之前傳出楊偉甫將真除中油董座，但最後卻轉任台電，中油董傳由前國科會副主委戴謙接任，楊偉甫今表示對人選問題不太清楚。

而對專業度是否影響到中油董座人選，楊偉甫則說，任何人在該職位上，專業度的部分都有專業的同仁在努力，領導者應是做整合的工作與努力凝聚力。他也謙稱他目前就任台電董座，有一部分的專業應該也是不足的，但是相信台電有許多專業同仁，他帶領這個團隊應該沒有什麼問題。

而對行政院拍板補助太陽能將達600億，今又傳出因補助款項太大，擬「急轉彎」不補助，改由業者自行出資、提供屋頂的住戶分潤業者的躉購電費。對此楊偉甫也表示政策是由經濟部能源局來決定，制定政策的部分目前他沒有參與到，但會再詳細了解；但他仍要強調，政策是能源局做決定，台電僅是配合。