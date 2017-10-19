驚見「核彈級」問題！ 威州延後表決鴻海30億美元獎勵案

威斯康辛州經濟發展局（WEDC）發現30億美元獎勵案合約有問題，決定延至11月再表決。圖為鴻海在威州設廠預定地。（美聯社）

2017-10-19 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海集團計畫在美國威斯康辛州投資100億美元設立面板廠，其州政府提供的30億美元（約台幣900億）租稅優惠方案，威斯康辛州經濟發展局（WEDC）原定在當地時間17日進行最終表決，但是卻驚覺合約有問題而宣布重新進行實質審查，而延至11月再表決。

綜合外媒報導，鴻海集團計畫於2020年前在威州東南部投資100億美元，設置總占地約11個足球場的面板廠，做為交換，威州政府提供30億美元租稅優惠方案，這也是美國政府有史以來對外資企業最高的補貼方案；30億美元租稅優惠方案原定在當地時間17日進行最終表決，但威斯康辛州經濟發展局（WEDC）卻突然宣布，發現這個合約有新問題，而決定延至11月表決。

WEDC並未進一步說明是什麼問題，不過民主黨籍議員卡本特（Tim Carpenter）形容這個「核彈級」問題，在過去都沒有被發現，使得納稅人未受到保障；WEDC女董座莫爾（Lisa Mauer）也證實，直到談判後期才發現合約內容的確有疑慮。

WEDC執行長霍肯（Marke Hogan）則指出這個問題非常複雜，無論花多少時間，都要把這個問題給修正，不過他也強調，延後表決不代表威州會改變對鴻海投資的態度。

共和黨籍州議員赫頓（Rob Hutton）透露，關鍵點卡在鴻海如何擔保就業和投資到位，以換取租稅優惠。