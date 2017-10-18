逢期指結算日台股今震盪逾百點 收盤站穩10730點

2017-10-18 13:55

〔記者羅倩宜／台北報導〕每逢台指期結算日，大盤波動均會加劇，今也不例外。台股盤中震盤逾百點，終場下挫2.87點，收在10739.29點，成交量1364.17億元。外資迄昨已在現貨連七買，期貨則呈現觀望小買。分析師表示，明（19日）有台積電法說、美國聯準會發表褐皮書，將再牽動台股表現。

明即將舉行法說的台積電（2330）今開盤即跳空開高，創239.5元天價，帶動台股早盤攻上10790點；距10800大關只差臨門一腳。不過今適逢期指結算，再加上聯準會週四將公佈褐皮書，市場資金觀望，台股由紅翻黑，終場僅小漲。

外資昨在台股期現貨同步小買，其中現貨買超3.39億元，已連續七個交易日買超，個股買超前五大為聯電（2303）、鴻海（2317）、開發金（2883）、兆豐金、統一；台指期淨多單增加237口，未平倉淨多單來到56,001口。今台指期結算，依往例盤勢波動較大，加權指數上下震盪逾百點。

今日個股以台積電表現最佳，早盤衝上歷史新高的239.5元天價，終場收漲2元，報237.5元。外資認為，台積電第四季受惠蘋果iPhone及區塊鏈應用拉抬，業績表現不俗，明年還有HPC高效運算、人工智慧、物聯網等應用，2018年展望看好。

同樣強勢的族群還包括太陽能及紡織類股，太陽光電展今登場，三合一整併概念股續強，昇陽科 （3561） 收盤仍鎖漲停；昨宣布結盟的碩禾 （3691） 及茂迪 （6244） 也出現小漲。紡織類股則搭上紡織展熱潮，包括集盛 （1455） 、宜進 （1457）各擁纖維認證及毛利走高題材，收盤宜進仍鎖漲停，高掛1.08萬張委買單。