催生「金融科技園區」 顧立雄與北市府首度會談

2017-10-17 21:11

〔記者王孟倫／台北報導〕為催生國內首座「金融科技創新園區」，金管會主委顧立雄今天首度與台北市政府代表進行會談；金管會表示，金融科技業不需要生產廠房，大約700至900坪就能容納，若順利的話，希望明年底前就能啟用，第一波目標有40多家新創公司遷入，

這場會議，由顧立雄親自主持，與代表包括：台北市政府的產業發展局長林崇傑、資訊局長李維斌，及金融總會秘書長吳當傑等多人。

金管會在會後表示，台北市府同意協助成立金融科技創新園區，並會做進一步評估；雙方何時開第二次的會議，則尚未敲定時間。

外界關切，金融科技園區將落腳何處？金管會指出，考量到產業發展及業者實際需求，加上該園區不需要大批空地，因此，希望台北市政府能夠提供，現有、已完工的園區或大樓，占地約700至900坪的空間就足夠。

至於可能進駐「金融科技創新園區」的業者，金管會表示，第一階段將以「金融科技創新基地」輔導的新創公司為主，約有40幾家，未來視情況再擴大範圍。

這個國內首座「金融科技創新園區」，目前規劃將有5大場區，包括：育成區、共創實驗區、多元媒體發表區、金融科技講座區、金融科技社群交流區；主要特色包括：「數位沙盒」、「國際聚落」、「分段育成」等。