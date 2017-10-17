高通遭重罰234億 經濟部槓上公平會

針對公平會重罰高通一案，經濟部表示恐影響未來合作及投資。（記者黃佩君攝）

2017-10-17 19:19

〔記者黃佩君／台北報導〕公平會11日針對美國行動晶片大廠高通（Qualcomm）獨佔，祭出234億台幣史上最高罰鍰，經濟部今表示對此「深感憂慮」，強調尊重公平會身為主管機關的立場，但「期盼產業發展與交易公平能相互調和」。由於高通是台積電、日月光等台廠的大客戶，加上與經濟部簽署5G、AI等方面的合作備忘錄（MOU），經濟部官員表示，希望合作能一直持續不斷，且表示高通籌碼「其實很多」，本次裁決恐影響未來合作及投資。

公平會對高通做出天價裁罰，是基於高通在行動通訊基頻晶片市場具獨占地位，卻拒絕授權晶片給其他晶片製造商，更對下游手機製造商祭出「不簽授權契約就不提供晶片」，藉獨占地位損害基頻晶片市場競爭。

經濟部日前表示希望與高通及台灣產業「坐下來談」，今才終於明確表態。經濟部表示，尊重公平會身為主管機關的立場，但考量經濟之安定與繁榮，身為產業主管機關「期盼產業發展與交易公平能相互調和」，且對本次調查與裁決過程、決議234億元罰鍰等「深感憂慮」。

經濟部也表示，本次裁決結果未能衡量其對整體產業的貢獻及未來的合作商機，此結果恐將影響外商未來在台的投資。

高通除是台積電、日月光等台廠的大客戶外，也與經濟部簽署5G、AI等方面的合作備忘錄（MOU），公平會裁罰後外界預期合作可能破局，經濟部官員仍表示「希望合作能一直持續不斷」。

官員表示，高通在5G、物聯網、AI等技術上有一定的優勢跟影響力，其晶片對台灣業者而言也是很好的解決方案。目前經濟部與高通在5G的研發合作一直有在持續，尤其是台廠可以切入的小型基站部分，若無高通支持，這部分就會受影響。

官員也表示，高通籌碼「其實很多」，台灣市場相對沒那麼大，雖然台與其關係密切，希望能繼續維持合作關係。官員說，目前公平會的裁決，高通會自己會處理法務部份，但希望台廠及經濟部與高通合作部分不要受影響，仍往前推進。雖然高通一定會整體考量這兩個部分，但希望合作能仍繼續基於雙贏互惠原則展開。