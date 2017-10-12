立委爆保險局護航業者 金管會：絕無此事

2017-10-12 21:58

〔記者王孟倫／台北報導〕立委黃國昌今天上午在立法院爆料，金管會的保險局涉及替業者護航、影響「金融評議中心」的決議；不過，金管會澄清，當時僅就「通案」進行討論，並無涉及任何單一家保險公司，金管會不能、也不會干預介入「金融評議中心」之評議結果。

黃國昌提出兩份資料，抨擊金管會的前保險局長李滿治在內任，涉及因應保險業者要求，向金融評議中心施壓，以利於保險公司的評議結果。

首先，黃國昌指出，今年3月金管會召開「金融消費者保護督導會報」，有關於「汽車強制責任險」，竟然做出「不適用」金融消費者保護法，等於是干預「評議中心」獨立行使職權。

對此，保險局副局長蔡麗玲表示，當時金融消費者保護督導會報上討論的是「法律見解」，並沒有針對任何一個案或是任何一家保險公司，這部分，將在最快時間內向黃國昌說明。

其次，黃國昌還點名，去年5月保險局竟然基於業者的要求，把評議中心與保險業者找來，舉行協調會討論「爭議處理」。

蔡麗玲說明，那場會議並非應某單一業者要求開會，與會主要為產險公會與評議中心，因為當時雙方對法律見解有不同看法，金管會只是扮演「溝通平台」，絕對沒有干預或施壓「評議中心」。

金管會主秘施瓊華也澄清，立委提出的上述兩次會議，並沒有影響到任何一個別案件的評議結果，是通案性討論，她強調，「金管會不可能去犧牲金融消費者權益，而去偏袒保險業者」。