品管數據造假 日本神戶製鋼所股價暴跌22％

神戶製鋼所坦承過去品管數據造假，最早可能始於10年前、受影響客戶約200家；該公司股價週二在東京股市狂瀉22%。（彭博）

2017-10-10 23:11

〔編譯楊芙宜／綜合報導〕日本鋼鐵大廠神戶製鋼所（ Kobe Steel）10日股價暴跌22%，由於該公司坦承出貨給約200家客戶的鋁製品和銅製品的品管數據造假，成為近年來衝擊日本主要企業一連串醜聞的最新例。

神戶製鋼的客戶包括日本汽車大廠豐田汽車在內，三菱重工業子公司三菱航空機開發中的首款國產三菱區間噴射客機（MRJ）其中一部分也採用神戶製鋼數據造假的製品。

豐田汽車表示，神戶製鋼供應數據造假產品給豐田其中一家日本工廠、用來製造車蓋和後門等，正調查涉及車款、使用時期以及對個別車輛會有何種影響等。

豐田台灣代理商和泰汽車表示，昨日暫未接獲原廠通知，會進一步了解，但國內銷售車款都符合法令規定，安全沒有問題。

財團法人車輛研究測試中心表示，台灣國內法規要求上市車款必須通過側撞和偏置前撞撞擊測試，只要通過測試代表車輛安全性有達到最低法定標準，但無法確認車體是否有用到不合格金屬。

其他傳出用到神戶製鋼數據造假和強度不足的零件車廠包括：速霸陸（SUBARU）部分車款，馬自達（MAZDA）汽車部分車款車頭等；各車廠都還在調查受影響的範圍。

東京證交所週一（9日）因體育節休市，週二開盤交易後市場首次回應神戶製鋼所的醜聞。日本首相安倍晉三過去也曾在神戶製鋼所任職。

神戶製鋼在內部調查後於坦承，出貨給客戶的產品並未符合客戶所要求規格，包括強度等數據；數據造假最早可能始於10年前，可能影響到出貨給高達200家企業的製品，目前不清楚是否會影響到產品的安全性。

日本經濟產業省已指示神戶製鋼與受影響客戶聯繫，分析有問題產品的安全性，並找出避免重蹈覆轍方法。日本經產省金屬課長小宮山康二在記者會上表示，「這是動搖公平商業交易根基的嚴重事態，令人非常遺憾」。

神戶製鋼截至目前的調查發現，出貨給客戶的數據造假產品包括：1.93萬噸鋁製品和2200噸銅製品等。