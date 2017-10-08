當年為何推iPhone？蘋果設計長：因他牌手機爛到爆

蘋果首席設計長艾夫（Jony Ive）最近透露iPhone X早在5年前就開始研發。（圖擷自iphoned.nl）

2017-10-08 08:24

〔即時新聞／綜合報導〕蘋果iPhone X將在11月正式推出，蘋果首席設計長艾夫（Jony Ive）最近透露iPhone X早在5年前就開始研發，至於為何當年會推出iPhone，他則不諱言地說，當時手機根本「爛到爆」！

艾夫接受美國媒體《The New Yorker》採訪時透露，iPhone X的技術從2012年就開始進行研發，包括Face ID人臉辨識技術，以及用面部表情來演出的Animoji 功能等，原本的試作機相當巨型，蘋果利用了相當長的時間研發。

針對蘋果推出iPhone的主因，艾夫則直接表示，「我們開發iPhone的一大動機是我們討厭我們用（別牌）的手機！」他批評當時的手機「粗製濫造」，「對我而言，這些手機是便宜行事和缺乏野心的證明。」

被問到團隊發生什麼錯誤最有趣？艾夫雖沒有正面回應，但他表示開發團隊有過無數次錯誤，不過他相信只要錯誤並非出自於懶惰或者自以為是的想法，終有一日可以取得成功。

他也強調，iPhone並非沒有缺點。艾夫表示，和許多工具一樣，iPhone可以被用得很好，也可以被誤用。