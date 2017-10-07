中國技術難追台積電 張忠謀：在台投資上看6075億

台積電董事長張忠謀接受外媒訪問，表示將在台灣投資200億美元（約新台幣6075億元）興建3奈米廠。（路透）

2017-10-07 08:47

〔即時新聞／綜合報導〕外媒報導，全球晶圓代工龍頭台積電為保持領先地位，將在台灣投資200億美元（約新台幣6075億元）興建3奈米廠。台積電董事長張忠謀近期接受多家外媒訪問，他提到，目前中國的晶圓代工技術仍不成氣候，還需好幾年的時間才有機會達到台積電的技術門檻。

台積電將在台灣投資200億美元設3奈米廠

張忠謀接受《彭博》訪問時表示，現今全球半導體業愈來愈激烈，為了在半導體產業領先英特爾（Intel Corp.）和三星電子公司（Samsung Electronics Co.），將投資200億美元興建台積電的3奈米先進製程新廠。張忠謀說，「等到我們完成，等到我們達到所有所需的產能，我想我們可能會花費150億美元以上，這只是保守估計，安全一點說，有可能會花到200億美元以上。」

中國晶圓代工廠仍須好幾年才能趕上台積電

《彭博》報導，在中國官方的支持下，中國廠商中芯國際及清華紫光集團等半導體業者正競相擴產，張忠謀警告，這可能導致市場產能過剩的局面。張忠謀說，中國的晶圓代工廠可能還需好幾年的時間才有機會達到台積電的技術門檻，因為沒有業者會願意出售自己所擁有的領先技術，「中國發展半導體產業的策略會達到某種程度的成功，但可能不是政府真正想要的成功，中國業者在成熟的製程可以開出產能但卻有供給過剩的風險，然而在先進製程上，技術是用錢買不到的。」

張忠謀接受《日經亞洲評論》訪問時也說，中國晶圓代工在短時間不太可能追上台積電，台灣、南韓和美國的業者都有豐富的經驗，中國的技術不容易追上來。

看好物聯網、汽車、高效能計算、行動裝置未來發展

《路透》報導，張忠謀表示台積電目前仍處於全球晶圓代工領先地位，成長將會由物聯網（IOT）、汽車、高效能運算和行動裝置驅動所帶動。張忠謀說，「我們需要建立與物聯網、汽車、高效能計算的合作夥伴關係」。他還預估未來行動裝置在未來幾年前景仍光明，「這些都是我們已經確定的4個會成長的平台。」

張忠謀還預言，未來10到20年之內無人駕駛計程車將會出現，而且人工智慧（AI）將代替許多醫師的工作。