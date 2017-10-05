台灣航空市場大餅太香 這些外國航空搶著復飛

因應各大國外航空搶台灣航線，競爭激烈，台灣航空雙雄長榮與華航也都紛紛祭出優惠活動與增設航班、航點等便利遊客的措施。（資料照，記者方賓照攝）

2017-10-05 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕國內航空業遠程航線歐洲版圖大戰開打，除了華航倫敦12月1日開台北倫敦直飛；長榮明年3月宣布增加維也納（中停曼谷）每周4次航班至7次外；加拿大、法國也受到台灣航空市場前景光明吸引，搶著復飛航線，想要分一杯羹。目前長榮、華航線上旅展都有推出歐洲線優惠，想出國的民眾可以多多比價，一覽外國風光的同時也能兼顧荷包。

據《聯合報》報導，雖今年初達美航空宣布退出台灣市場，引起外界擔憂台灣航線是否魅力不再，但並非達美不看好台灣，而是因為原在日本成田機場航班縮減，才讓達美決定停飛台灣至成田的航線。

實際上，台灣航空市場表現不俗，加航與法航就是因為看中航線載客率都有8成以上的水準，紛紛搶著復飛。近年來阿聯酋、土耳其等外籍航空加入經營台灣往返歐洲航線後，競爭激烈促銷也跟著變多，有利消費者撿便宜。去年台灣往返歐洲總旅次約122萬人次，今年可望再造巔峰；隨著外國航空積極瓜分台灣這塊大餅，本土航空雙雄也積極備戰增點、增班歐洲航線。

10月5日華航線上旅展正式開跑，長程航線優惠比往年多，倫敦、維也納、阿姆斯特丹等歐洲航點不到2萬元（未稅價），12月重點促銷倫敦航線，更開出了1.69萬起跳的價格；長榮航的線上旅展則是開出巴黎未稅價1.9萬元起；維也納經濟艙未稅價1.88萬元起，豪華經濟艙亦同步打出優惠價。

因應各大國外航空搶台灣航線，競爭激烈，台灣航空雙雄長榮與華航也都紛紛祭出優惠活動與增設航班、航點等便利遊客的措施。（資料照，記者黃立翔攝）

加拿大航空台北－溫哥華直飛航班今年6月9日正式啟航，電音三太子及舞獅在登機門口歡迎首航班來台旅客，剛下飛機的機師搞笑的與台味十足的電音三太子及舞獅合影。（資料照，記者朱沛雄攝）

土耳其航空也來台瓜分航空市場。（路透）

阿聯酋航空也積極把握台灣這塊市場。（路透）