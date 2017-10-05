夾玻璃不會破 上銀電動夾爪獲日本大獎

2017-10-05 16:54

〔記者羅倩宜／台北報導〕在自動化製造領域，夾治具（夾爪）是重要零組件，攸關產線的精準度及效率；且因物件性質不同，夾治具的設計也有很大差異。例如以機器手臂夾取鐵塊和玻璃時，力道拿捏便有天壤之別。工具機大廠上銀（2049）開發出的電動夾爪XEG系列，因適用於易破裂、易變形的脆弱物件如玻璃、電子元件等，且可傳輸檢測數據，獲得2017日本Good Design大獎。

隨著智慧製造愈來愈受重視，產線的自動化程度也更普及；不過各界關注焦點往往在機器手臂、CNC機台、感測器等，往往忽略最基本的夾持工具。夾治具是工具機產業的一門專業，例如抓取電路板時用多少力量、如何將它精準放在正確位置，誤差不超過微米等，是最基本的要求。

傳動元件大廠上銀開發出的XEG系列電動夾爪，採用獨家的「微型雙旋直線模組」技術，不僅可控制夾持的力量、方向、行程及速度，因此適用於易變形破裂、或表面易損傷的物件，例如彈塑性材料、電子元件、水晶玻璃、薄殼體等。它也可針對夾取物件進行尺寸量測及辨識，另外還能即時傳送夾爪狀態、物件檢測等數據，傳送雲端進行監控，應用範圍遍及傳統工業、3C、半導體、醫療、食品等。

上銀表示，XEG系列電動夾爪從研發、設計到製造，百分百由台灣團隊完成，去年8月已先獲得歐洲CE認證，如今又獲得名列全球四大設計獎的日本Good Design大獎，證明台廠的研發製造實力受到國際肯定。