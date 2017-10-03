國產最大尺寸! 奇美發表98吋4k2k電視售價68萬元

2017-10-03 16:32

〔記者陳梅英／台北報導〕搶攻豪宅市場，奇美集團旗下CHIMEI奇美今日首度發表98吋4K2K電視，為國產電視最大尺寸，售價68萬元，已經有客戶透過經銷商在洽詢，總經理余泯樂表示，今年奇美電視銷售目標上看17萬台，挑戰18萬台，其中4K機種佔35%，期許拿下台灣4K電視的20%市佔。

余泯樂表示，以成本角度來看，單獨開98吋規格其實是不划算的，不過為彰顯奇美品牌形象，奇美仍決定推出，目前奇美在4K電視中，已經推出的尺寸包括43吋、49吋、55吋、65吋、75吋以及98吋，尺寸相當齊全，在國產電視品牌中是唯一一家，連國際大廠都無法跟奇美相比。

奇美重押4K2K電視，主要是看好全球4K2K電視呈現爆炸性成長，今年首推的98吋超大尺寸4K2K電視除了主攻豪宅市場，也看好商業用途，奇美結合艾伯特電通提供現今最夯的AR技術體驗，讓大4K的效果更加顯現，說明了4K的多重用途。

目前奇美營收中7成來自於電視銷售，3成來自其餘其他白色家電，奇美此次的秋季新品發表，也展示國內唯一專利的「好偏心」纖活果汁機，以及新一級能效標準的三門智能省電變頻冰箱，余泯樂表示，冰箱以及冷氣機是奇美剛跨入的市場，也因為基期低，每年均以倍數在成長中。