立委質疑金管會2014年縱放永豐案 顧立雄允查明

金管會主委顧立雄赴立院報告並備詢。（記者張嘉明攝）

2017-10-02 11:08

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會主委顧立雄今赴立院財委會進行專案報告。時代力量立委黃國昌緊追永豐案，他質疑，金管會其實早在2014年金融檢查，就發現永豐金對三寶集團放款有問題、卻未立即處置；對此，顧立雄當場允諾黃國昌，會重新進行內部檢視。

立院財委會今天邀請金管會主委顧立雄報告「強化我國金融業公司治理並對兆豐案及永豐案後續之調查結果專題報告」。

針對永豐金超貸案，也就是永豐金租賃公司之海外子租賃公司Grand Capital違反五P授信原則，貸放給三寶集團的J&R公司；黃國昌表示，這早在2014年金管會早就金檢出，結果，不僅沒有進一步處置，對三寶集團的無擔保放款金額，反而越貸放越多。

黃國昌詢問顧立雄，日前是否向媒體表示，要對永豐案及兆豐案重調查？顧立雄澄清，當時表示會以這兩個案子為案例，要落實做好強化金融機構之法遵，並非要重啟調查。

由於顧立雄出任金管會主委尚未滿1個月，黃國昌要求顧立雄，應該要徹查2014年當年已經查出永豐金有超貸疑慮，卻縱放而未處置；顧立雄當場允諾，將重新檢視，2014年的金融檢查內容，何以沒有再進一步處置。