台灣跑者好熱血 登上德國柏林早報

來自台南的烘焙師張丹瑋，身著國旗參加柏林馬拉松。（張丹瑋提供）

2017-09-25 18:11

〔記者羅倩宜／柏林報導〕柏林馬拉松昨（24日）剛落幕，三位穿著國旗服裝的台灣跑者即登上當地「Berliner MorgenPost（柏林早報）」專刊首頁。被捕捉入鏡的烘焙師張丹瑋表示，「第一次全馬就獻給柏林，不能替台灣漏氣；我和隊友身上貼滿國旗，沿路只要看到攝影機，就會主動上前揮手，很高興讓世界看見台灣！」

柏林早報是德國首都地區最大最久的報紙之一，週一（25日）的馬拉松專刊，共有20頁80版，內容包括相關新聞及完成全馬的所有跑者賽績，是數萬名跑者會收藏的紀念刊物。過去外貿協會曾與柏林早報合作置入行銷台灣精品，但今年並未合作，竟意外因熱血跑者搏到頭版。

專刊首頁以全版照片呈現四位跑者，其中三位身上有大大的台灣國旗，成了最好的免費國際行銷。來自台南的張丹瑋，原本在Panasonic台灣公司任職，為了追逐夢想，改行做烘焙師。她表示，跑馬未滿一年，平常在國內只有半馬的經驗，想送自己一個禮物，就把全馬的初體驗獻給世界六大賽事的柏林。

「沒想到抵達柏林之後，到處都看得到Taiwan字樣，很驚喜！」張丹瑋說，街頭滿是Taiwan Excellence看板，很感動台商和政府的用心。而同團的團員也都有備而來，身上必有國旗標誌，除了挑戰自己，還有最大的任務—宣揚台灣。對於自己的第一次全馬就登上報紙頭版，還替台灣做了形象廣告，張丹瑋說，是送給自己最好的禮物。同樣登上柏林早報的還有兩週後要挑戰芝加哥馬拉松的彭桂禎。

至於在什麼地點入鏡，張丹瑋說已不太確定；「因為沿途只要看到攝影機，我們幾個團員就會主動上前，擺出最燦爛的笑容；」她推測拍攝地點應是在柏林最古老、有一百多年歷史的百貨公司Ka De We前。

竹科半導體行銷主管林修民也是同團團員，行前特別訂製國旗跑衣，戲稱是「台灣戰袍」。林修民表示，在40.5公里終點線前穿越「Taiwan Excellence（台灣精品）」的拱門時，最為感動。「全程42公里，一直有留學生、僑胞認出國旗字樣，大喊『台灣加油』，超級熱血。」

駐德代表處指出，今年柏林馬拉松參賽國有137國，破了紀錄，是很好的宣傳管道。「台灣可以登上頭版，真的很幸運！」柏馬路線每年都經過駐德代表處，路跑當天，代表處一定全員到齊，在路邊發送Taiwan紀念品和文宣，「即使語言隔闔，但過去幾年歐洲路人常拿起國旗幫我們加油。代表處的任務就是抓住每個機會替國家宣傳，爭取最大曝光率是我們的目標。」