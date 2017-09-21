曾登美市占龍頭、台股股王 HTC因這些原因難再重返榮耀...

2017-09-21 14:15

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電在今日正式宣布，將旗下手機部門部分事業以11億美金（約330億台幣）出售給Google。探究宏達電手機發展歷史，從全球市占率名列前茅，並登上台灣股王的巔峰，走向如今出售的境地，成為外界討論的熱門話題。

根據《中央社》報導，宏達電董事長王雪紅、前任執行長周永明、卓火土，在1997年成立宏達電，初期以代工事業打下一片天，接著在2006年推出自有品牌「hTC」，並分別於2007年推出搭載微軟Windows Mobile 6的Touch智慧機「阿福機」，以及2008年推出Touch Diamond「鑽石機」，在國際打響知名度。

到了2008年，宏達電推出全球首款Android智慧機，也開啟了與Google多年合作的契機，首支Google Android手機「HTC Dream」，在發表時風靡全球，而2010年Google首款自有品牌手機Nexus One，也是由宏達電代工並共同掛名。

在市場策略上，宏達電採取「機海戰術」，也以此成功登上美國市占第一的智慧機大廠，且兩度攻佔台股股王寶座，於2006、2011年衝上1220、1300元的價格，市值高達338億美元，為台灣貢獻25%的出口成長。

但在智慧型手機市場競爭日趨激烈的情況下，高階市場必須面對蘋果、三星、Sony等大廠，中低階則有快速崛起的中國品牌小米、華為、OPPO。雖然2013年推出的HTC One M7開啟金屬機身風潮，但也因為良率與供應鏈控管不佳影響出貨，讓HTC難再重返榮耀。

除了上述原因外，也有分析認為宏達電還有包括行銷不力、通路缺失、核心技術專利訴訟，甚至公司出現內鬼等敗因，在2013年出現上市以來首度虧損，2015更無預警下修財報，每股大虧18.79元，股價一度下探40.35元的歷史低點，近年業績也已連9季虧損，全球市占排名跌落10名之外，市占下降至不到 1%，6年市值蒸發約一兆。

雖然HTC一度靠著「VR」虛擬實境重拾信心，產品HTC Vive獲得高度評價，在中國市場拿下市占第一的好成績，但初期營收仍只有不到宏達電整體營收的1成，難以彌補手機業務虧損，如今宏達電決定把部分手機事業出售給Google，仍保留HTC品牌的情況下，未來的發展仍受到相當程度的關注。