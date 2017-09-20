士林官邸豪宅 單戶價格四年跌掉1億元

2017-09-20 13:44

〔記者徐義平／台北報導〕昔日士林官邸特區最高單價的豪宅建案「天子」，相隔4年再有實價揭露紀錄，新買家入手價格是2013年成屋後銷售價格的75折，總價更便宜近億元，房產業者指出，即便是當初區域最高「天子」價格，隨著房市出現盤整，成交價也必須要落入凡間能接受的範圍。

根據內政部實價網最新揭露資訊，坐落士林官邸特區內，北市士林區福林路100巷55弄的指標豪宅建案「天子」，相隔4年後再有最新實價揭露，5樓以總價3.09億元成交，坪數約276.96坪（包括5車位、約61.75坪），扣除車位坪數與總價2千萬元，拆算每坪單價約134萬元，若對照2013年時成屋後賣掉的3樓，總價4.06億元，坪數約276.02坪（包括5車位、約61.75坪），每坪約180萬元，相當於4年來該建案房價修正幅度約25%。對照地籍資料，新買家為新協力管理顧問，資本總額為1千萬元。

當初該案預售時，每坪開價180萬元，基地面積738坪，規劃兩棟地上5層、地下2層建物，一層一戶，戶數僅10戶，坪數118、213坪，甚至特別聘請曾規劃北京奧運「水立方」場館的PTW澳洲建築團隊為建築規劃顧問。

寬頻房訊表示，士林官邸特區有風水寶地之說，因此，部分企業主會選在此地買豪宅或是企業總部，其中裕隆集團董事長嚴凱泰前些年便選在此區，砸下2億餘元在商業特定區的「欣翰士林官邸」建案買進一戶。