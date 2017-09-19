iPhone 8預約大解密 女愛iPhone 8 男看上iPhone X

2017-09-19 13:04

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）子公司德誼總經理杜偉昱說，iPhone 8即將在22日開賣，其中iPhone 8女性預約較多，iPhone X則是男生預約較多，值得注意的是，因為新品登場，iPhone 7降價5000元到19900元，蘋果手機首次低於2萬元下，iPhone 7立即被掃貨完畢。

杜偉昱指出，蘋果直營店來台開設後，目前沒有受到影響，持續開店，增加服務。據了解，蘋果新款電腦來台後，德誼到貨時間還較直營店快。

根據市調資料顯示，德誼專賣店銷售蘋果產品的市佔率都超過50％。其中，Mac佔比 54％，iPhone 56％、iPAD53％，都超過50％。德誼全台有蘋果授權的41個據點，其中21間門市，授權門市20間。

杜偉昱分析目前預約狀況，他說，就iPhone8而言，預約最多的是Plus64G金色，其次為Plus256G金色。而預約iPhone 8最多的是女生，而iPhone X則是男生比較多，50%以上男生選購X比較多。

預約iPhone X的人中，45％的人已擁有Mac，48％的人有iPad。預約

iPhone 8的人中，擁有Mac佔比達29％，iPad則有58％。杜偉昱指出，顯示果粉真的很支持iPhone 8、X。

杜偉昱進一步分析，預約買iPhone 8的人，最喜愛的功能是無線充電與快速充電。預約要買X的人，喜歡的是Face ID、OLED與無線充電。