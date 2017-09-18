華航與美NORDAM集團合資設立亞洲唯一維修廠

華航董事長何煖軒（左）與美國NORDAM航太集團副董事長暨營運長T. Hastings Siegfried（右）在桃園市市長鄭文燦（中）見證下，宣布雙方將在台灣合資設立NORDAM亞洲唯一維修廠。（圖由華航提供）

2017-09-18 19:58

〔記者王憶紅／台北報導〕華航（2610）董事長何煖軒與美國NORDAM航太集團副董事長暨營運長T. Hastings Siegfried今天在桃園簽署合資商業條款，宣布雙方將在台灣合資設立NORDAM亞洲唯一維修廠。何煖軒指出，維修廠將亞洲地區提供發動機反推力裝置（Thrust Reverser ）及複合材料維修服務。

華航今年3月3日與NORDAM簽署合作意向書，今天與NORDAM更進一步簽署商業條款（Term Sheet），宣示將加速雙方合資合約的簽署。

桃園市長鄭文燦表示，桃園國際機場周邊會發展航太產業，擴大航空及維修基地能量，「桃園航空城計畫」第一階段在機場周邊規劃330公頃的產專區，會提供給航太工業使用，希望台灣能成為飛機零組件重要的供應夥伴，也讓航太維修或改裝業務，發展得更順利。機場應該與城市共存共榮，讓機場帶動國家經濟成長，這也是機場經濟學的核心精神。

何煖軒表示，華航身為航空業的龍頭之一，肩負帶動國家航空、航太產業發展的使命，特別是在飛機維修這個領域，雙方合作不但可以帶動上游零組件廠商行業的壯大，也將提供更多就業機會。

中華航空修護工廠與NORDAM為長期合作維修夥伴關係，雙方經過長時間以來多次磋商，達成共識將成立合資公司，雙方合作可提供「三大助力」：一、滿足華航自有機隊發動機反推力器維修需求；二、提升華航修護工廠在複合材料的維修能力，例如發動機鼻頭罩、尾端消音器、機身雷達罩及機身結構等項目；三、促進國家航太產業發展。

過去10年，NORDAM提供華航機隊發動機的反推力裝置的維修服務，並協助華航修護工廠建立複合材料維修能量，雙方奠定良好的合作基礎。2016年NORDAM於亞太地區尋找合適地點開闢新廠，隨即與華航修護工廠接洽新的合作模式，以維持及強化其在亞洲地區市場的維修服務。