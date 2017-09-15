加工出口區台中園區廠商CEO聯誼會 40多家參與

2017-09-15 15:24

〔記者歐素美／台中報導〕經濟部加工出口區管理處台中分處為增進區內廠商聯繫與互動合作，今天舉辦「加工出口區台中園區廠商CEO聯誼會」，並邀請台中市政府環保局副局長陳宏益專題演講，吸引台中園區與台中軟體園區約40多家廠商參加。

經濟部加工出口區管理處台中分處長楊傳國主持活動時指出，台中園區為光學電子產業群聚園區，無論是產值、技術、人才在光學產業均佔有很重要的地位，這些都是園區廠商共同努力的成果。

他表示，台中分處積極推動成立智慧光機電產業策略聯盟、專人專線FB社群網站、製造業服務化、保稅通關電子化、廠房需求媒合、徵才博覽會等多項便民服務，未來將持續驅動「園區創新」，以提升廠商競爭力，讓各位老闆荷包滿滿，所有員工獲得加薪，共同營造樂活、美滿的就業環境。

這次聯誼會並邀請台中市政府環保局副局長陳宏益，以環境品質現況與管理趨勢為題，發表專題演講，分享國際最新環保趨勢與國內環保現況，希望藉由精心安排的環保專題講座及輕鬆聯誼方式，讓園區高階經理人共聚一堂，建立良好互動溝通平台，落實環保意識作為及產業服務工作。

會後進行聯誼餐敘，現場互動熱絡，楊傳國除聆聽各廠商建議，彼此也針對如何讓園區業績蒸蒸日上交換心得。