一例一休修法漸聚焦 經長：四方向掌握產業需求

2017-09-15 10:41

〔記者黃佩君／台北報導〕賴揆親自上陣化解一例一休爭議，有媒體報導，最快10月底就將擬定方案，工商團體也將提出一例一休的修法版本。針對修法版本，經濟部長沈榮津今天表示，過去已在「維護勞工權益，但也給產業界彈性」的前提下，與勞動部合作多次聽取產業界意見，目前大方向已掌握產業需求，會在傾聽民意代表意見後，做綜合整體考量。

沈榮津表示，一例一休修法已針對大方向掌握產業需求，包括「加班工時是否能再放寬」、「加班工時總量管制是否以半年或一季為單位」、「休假日工時的計算」、「加班費用計算」等，已與勞動部合作，多次聽取產業界意見。

而今工商團體也將提一例一休修法版本，下週送交立法院及行政部門，內容包括「每月加班採6個月300小時總量管制、單月不超過60個小時」、「連續加班時數、連續工時上限11小時，勞資協商後可加減3小時」、「休假日加班工時核實計算」等，與經濟部指出大方向相同。

不過仍有不少方面略有差異，包括特休假方面，工商團體希望「特休假休假與否採勞資協商，不強迫當年休完或換工資」、「休息日加班費上市公司以平日2.5倍、中小企業以平日兩倍計算」、「簽到及出勤紀錄上，工資高於主計總處公布平均薪資者，不受出勤紀錄限制」等。

沈榮津說，包括工商團體提出的休息日加班費上限等，未來仍要做整體考量，因產業的特性都不一樣，站在國家的立場，應根據整體情況，再做斟酌考量。