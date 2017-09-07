好狂 BMW入門轎車一口氣降價29萬元

衝刺業績，進口車商在農曆民俗鬼月逆勢帶頭殺價，BMW（寶馬）入門車款 3系列轎車318i、320i喊出現金價每輛分別為149萬元與170萬元起，一口氣降價29萬元。（圖由汎德提供）

2017-09-07 12:25

〔記者楊雅民／台北報導〕衝刺業績，進口車商在農曆民俗鬼月逆勢帶頭殺價，BMW（寶馬）入門車款3系列轎車318i、320i喊出現金價每輛分別為149萬元與170萬元起，一口氣降價29萬元，相當於85折優惠。

BMW（寶馬）3系列轎車318i、320原價每輛分別為178萬元和199萬元，BMW總代理汎德公司即日起推出限量200台的全新BMW 3系列安全勁化版，全力追趕業績。

訴求不僅全面升級智慧安全配備（含主動防撞輔助系統與行人偵測、盲點偵測警示、車道偏離警示、失壓續跑胎（在輪胎失壓情況下可安全地於時速80km/h以下行駛80公里），更搭載車壇唯一的BMW Connected Drive智慧互聯駕駛服務（含智能緊急求助與遠距售後服務）。

根據交通部數據所統計，今年1~8月豪華進口車掛牌數達5萬1456輛，年增6.5%，市佔率占整體車市達17.4%，BENZ前8月累計掛牌數達1萬8682輛，年增13.4%；BMW掛牌數達1萬2044輛，較去年同期微衰0.7%；LEXUS掛牌數達9138輛。