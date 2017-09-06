接任經長 沈榮津：跨部會協調解決產業五缺

2017-09-06 21:51

〔記者黃佩君／台北報導〕沈榮津今下午受新閣揆賴清德約見，徵詢後正式確定擔任經濟部長職務。由於已擔任經部次長、代部長，沈對業務相當熟稔，他表示經濟部業務龐雜，將努力跨部會協調合作，進行穩定供電、能源轉型、產業創新、前瞻及解決五缺等任務，以同理心化解歧見。他也表示，將任政次的國發會副主委龔明鑫已非常熟悉經濟部業務，相信可以一起在短時間內進入戰鬥位置。

沈榮津今晚證實真除消息，表示賴清德在下午約見，表示希望他擔任經長職務，他在答應的當下覺得承擔了更重大的責任，將更努力把事情做好，不會辜負大家的期待。

他也表示，賴清德同時告知將由國發會副主委龔明鑫擔任經部政務次長，協助推動政務。沈榮津說，龔明鑫過去在台經院服務時，他就與其經常有業務上的往來及接觸，龔有許多精闢的見解，也是經濟部非常重要的智庫成員，因此本身已經非常熟悉經濟部的業務。沈強調，相信他與龔可在很短時間內「一起進入戰鬥位置」，為全新的工作進行準備。

而對未來首要任務，沈榮津也說，經濟部業務非常龐雜，經常需要跨部會協調與合作，未來將首要努力推動穩定供電、能源轉型、產業創新、前瞻基礎建設，及解決「五缺」問題等。沈榮津也說，這些都非常需要相關部會或地方政府的協助，因此將以同理心來溝通，盡量化解歧見，獲取最大共識。