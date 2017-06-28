拒回應亞泥 新礦務局長徐景文秘密上任

2017-06-28 19:39

〔記者黃佩君／台北報導〕亞泥案持續延燒，被指包庇亞泥的前局長朱明昭今卸任，新局長徐景文自行政院工程會借將正式上任。不過為迴避對亞泥案回應，交接典禮今也罕見秘密舉行，雖由經濟部次長楊偉甫進行見證，卻自經濟部公開通知「神隱」，僅通知少數媒體，確保正面報導。

亞泥礦權展限案引發爭議，擔任礦務局長長達20年的朱明昭提出退休，經長李世光於5月上旬批准其申請，並要求其退休前提出礦務局版本的礦業法修正草案，並同時向外覓才，自工程會借將資歷完整的徐景文，今下午低調於礦務局舉行交接典禮。

而為避免媒體針對亞泥案及礦業法修法等要求回應，礦務局昨要求交接秘密舉行，未對媒體公開，相當罕見，儘管由次長楊偉甫進行見證，也卻未列入公開行程，以確保少數媒體到場，進行正面報導。到場媒體既未針對亞泥案提問，徐景文也未做說明。

根據媒體報導，徐景文除表示會在最短的時間內將礦業法草案送到立法院審查，並強調在工程會期間，前長官歐晉德教導其透明化、公開化是最好的辦法，會努力在最短時間將建立公開系統，也表示他在工程會時代最擅長建立跨局處平台，有雅量讓大家暢所欲言。不過對照秘密上任舉動，透明化承諾恐一開始就遭質疑。

經濟部表示，徐景文為中興大學水土保持研究所碩士、台大土木工程所博士，歷任工程會技士至技術處處長，資歷完整。

經濟部也強調，徐景文任職工程會期間，專案督導基隆河整體治理工程計畫及新竹寶二水庫工程計畫，並督辦中鋼轉爐石去化運用，表現優異，不但具專業及行政實務，也嫻熟水土保持及重大公共工程業務，為礦務局局長之最佳人選。