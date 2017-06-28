美商務部長羅斯：美國考慮擴大打擊鋼鐵業的範圍

2017-06-28 12:38

〔編譯王惠慧／綜合報導〕美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）週二再度開嗆，他表示若貿易夥伴不幫忙共同尋找解決方案，美國將別無選擇，只能採取「更大範圍的措施」，打擊進口鋼鐵傾銷的行為。

羅斯在德國柏林一場直播的經濟活動上表明上述立場，德國總理梅克爾（Angela Merkel）也在台下；羅斯指出，若美國大範圍地打擊鋼鐵業傾銷行為，那些非直接傾銷來源的國家也可能受到波及。

羅斯沒有具體說明美國總統川普將採取何種措施，來解決鋼鐵業產能過剩的問題，僅表示「我們的貿易夥伴缺乏有力的行動，美國將別無選擇只能自助」，並表示將在「更大範圍（broad scale）」內採取行動。

羅斯先前曾表示，希望在今年6月底前，完成以國家安全為基準對進口鋼鐵的調查；美國商務部正引用1962年《貿易擴張法》第232條條文，調查外國鋼鐵及鋁業進口是否影響美國國家安全。

路透報導指出，中國進口的鋼材先前已遭美國徵收多項反傾銷和反補貼稅，使中國在美國鋼鐵的市佔率大受影響，若商務部祭出新的限制，主要受到影響的將是德國、日本及南韓的鋼鐵進口。

另外，在羅斯的演說當中，還提到美國對歐盟貿易赤字較大的產業，如製藥、化學品及運輸業，他表示雙方應該聯手應對第三方國家的傾銷行為；在羅斯演講後，德國總理梅克爾表示，歡迎恢復美歐貿易協定的相關工作，且強調德國在美投資是美國就業機會的重要來源。