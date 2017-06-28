週刊：郭董靠這4招拚逆轉東芝案戰局

郭台銘日前對於平面媒體報導鴻海「出局」相當不以為然，怒撕報紙。（路透資料照）

2017-06-28 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕東芝今日表示，東芝半導體出售給「美日韓聯盟」的交易事宜，因協調等需要時間，目前尚未達成協議，將推遲契約簽訂的時間，也就代表鴻海還有機會。週刊報導，鴻海董事長郭台銘靠4招拚逆轉東芝案戰局。

據《壹週刊》報導，郭台銘能夠藉著4大招逆轉東芝案戰局，並且已經備妥2備案，一是透過貝恩資本（Bain Capital）或蘋果來取得東芝半導體股票，二則是採取法律行動。

鴻海的第一招是靠媒體操作，透過日本媒體說明不實報導，並連續接受《日本經濟新聞》、《每日新聞》等媒體專訪。

第二招靠拉攏美國政府拉抬聲勢，郭台銘兩度進出白宮，赴美談在美建廠計畫，郭董還釋出消息，若東芝案競標成功，會讓東芝半導體在美國設廠。業內人士指出，郭台銘憑著美國政府的支持，讓日本政府能夠相信技術不會外流。

第三招是將日本政府支持日本產業革新機構（INCJ）的行為，縮小成日本經產省商務情報政策局長安藤久佳的個人行為，留下談判空間。業內人士透露，郭台銘不可能與日本政府為敵，考慮到日本官方到時會需要一個說法、讓其有台階下，才會將日本政府支持「美日韓聯盟」，說成安藤久佳的個人行為。

第四招是烏賊戰術，日本政府認為鴻海和中國走太近，擔心技術會外流到中國，但最近「美日韓聯盟」中的南韓SK海力士（SK Hynix）被爆出3年前曾因不明原因擁有東芝半導體技術的消息，顯示「美日韓聯盟」還是可能會出現技術外流的問題。