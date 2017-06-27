維他露董座砸1.32億 再買1戶「元大一品苑」

2017-06-27 16:40

〔記者徐義平／台北報導〕豪宅交易頻傳捷報，北市中正區豪宅「元大一品苑」今年出現第2戶交易案例。根據內政部實價網，4月飲料大廠維他露集團董座邵瑋霖砸下1.32億餘元買進3樓，拆算車位後每坪單價約132.81萬元，相較去年5月同樓層每坪單價約126.32萬元，每坪多出近6.5萬元，不過，相較2012年8月，房價往上堆疊時，每坪單價約153.80萬元，每坪有著近21萬元的價差。

根據內政部實價網最新揭露資訊，4月北市中正區愛國西路上的豪宅「元大一品苑」3樓有最新揭露紀錄，總價1億3227萬元，坪數約125.12坪（包括6個機械車位、約34.56坪），每坪實價約105.7萬元，若6個車位總價為1200萬元，拆算車位後每坪單價約132.81萬元，買家為維他露集團董座邵瑋霖，為他在該豪宅買進的第2戶。

優美地產企研室召集人葉立敏表示，由於該案位於博愛特區，距植物園僅300公尺，捷運小南門站就在大門左側，治安與交通機能吸引政商名人自住。但隨著近年房價下修，單價破百成了賣方最低的門檻，以最新成交的3樓成交105.7萬元來說，價格相對買得漂亮，這種適合自住的豪宅一但有低價釋出，通常左鄰右舍住戶就會把握機會再添1戶，提供家族使用或資產配置。

低點進場 大戶買豪宅多為資產配置

寬頻房訊表示，該豪宅為2010年7月興建完成，規劃地上23層、地下5層，地處博愛特區內，除藝人周杰倫買進2戶，讓該豪宅有著星光外，也曾因總統官邸安全考量因素，使照一度拿不到手，最終部分高樓層被要求不得開窗以及相關措施下，才順利取得使照。不過，由於近年房市表現大不如前，買方出手更加謹慎，市場上豪宅成交價格也出現相當程度跌幅。

此一現象同樣出現在法拍市場上，以上半年度拍定的「仁愛帝寶」為例，今年4月，3拍每坪拍定價格約188萬元，與2013年房市高峰時每坪單價298萬元相比，跌幅近4成。若同樣以2013年2拍拍定的「元大一品苑」法拍戶對照，每坪拍定價格約156萬元，與此次揭露的價格相比，跌幅近15%。

知名豪宅法拍價格也崩落

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，近期高端市場買氣有從冷凍庫走出的態勢，可以發現指標豪宅不斷陸續傳出有成交的消息，研判除最壞的時間逐漸過去，政府對於房市的調控逐漸鬆綁外，似乎有資金回流到高端市場的跡象。