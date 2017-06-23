舉債破表 苗栗縣5年半僅減債6.25億

2017-06-23 19:25

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部國庫署表示，苗栗縣自2012年1月債務超限，截至今年5月底止，已償還6.25億元，目前苗栗縣長期債務占歲出比率達74.05%，仍遠超過舉債上限50%。相較之下，宜蘭縣雖也舉債破表，但自2011年1月債務超限至今年5月底止，已償還債務達27.45億元，長期債務占歲出比率降至54.92%。

國庫署說明，宜蘭縣近幾年實質降低債務，均符合償債計畫的執行進度，2012年至2014年，每年決算賸餘分別為4.61億元、1.87億元及9.03億元，且自2011年1月債務超限至今年5月底，已償還長、短期債務27.45億元，並於2015年「地方政府財政業務輔導方案」考評結果，總體成績名列第5名，成效良好，值得肯定。

不過，苗栗縣自2012年1月債務超限至今年5月底，僅減少債務6.25億元。國庫署官員表示，目前苗栗縣財政困難，要擠出錢來還很難，但至少苗栗縣的債務有在減少，而不是持續增加。

根據國庫署資料，截至今年5月底，苗栗縣1年以上非自償債務225億元，占歲出比率74.05%，超過債限比率50%；未滿1年債務163億元，占歲出比率達86.54%，亦超過債限比率30%；加計自償性債務110億元，苗栗縣未償債務合計498億元。

另外，國庫署指出，債務達預警標準的南投縣及雲林縣，截至本年5月底，長期債務占歲出比率分別降至44.2%及44.22%，低於預警標準45%，將持續關注；新竹縣長期債務實際數156億元，較2016年底並未增加，但因歲出預算數降低而達預警標準，已督導該縣依規定提報債務改善計畫。至於嘉義縣及屏東縣，長期債務占歲出比率分別為44.61%及45.81%，均依債務改善計畫執行，債務亦有改善。

國庫署強調，為督導地方政府重視財政紀律，已建立債務分級管理機制，依債務比率達債限高低，區分為超強度、強度、中度及輕度並進行管理，自2015年10月以來，已會同行政院主計總處等機關前往15個縣市辦理16場債務管理輔導座談會，以強化輔導效能；未來將持續按月監督地方政府債務情形。