裕隆駁補助有去無回 9億元創造逾500億產值

2017-06-21 21:28

〔記者楊雅民／台北報導〕立法委員批馬政府補助裕隆集團開發電動車有去無回，裕隆集團表示，行政院台灣整車科專IA計劃（IT+AUTO）裕隆集團拿到9億元補助，卻以9億元帶動自主品牌納智捷汽車創造超過500億元產值。

裕隆集團表示，2006年行政院編定20億預算推動台灣整車科專IA計劃（IT+AUTO），車輛業者包含裕隆、台塑、福特等3家，以及IT業者華碩、鴻海、宏達電等業者共同響應組成國家隊，參與IA計畫的遴選。

在政府邀集法人、學界評審下，裕隆集團所帶領的團隊獲選，IA計畫最終核定15億元補助款（裕隆集團獲得約9億元補助，協力廠獲6億元補助） ，計畫從2006年啟動至今，裕隆集團對電動車技術已投入30億元。

自主研發掌握台灣電動車專用的車輛次系統如動力控制系統、馬達及傳動、電池模組、冷卻系統、電裝系統等關鍵技術，同時，協助建構台灣電動車基礎建設，投入成立裕隆電能公司。

同時發展充電系統+雲端系統+微電網系統，提供多品牌電動車款使用，目前為全台最大充電站服務商，電動機車銷售累計超過3萬輛，電動汽車參與先導運行312輛。

裕隆集團所組的團隊投資自主技術及品牌開發，目前已發表7款新車、研發完成4款電動車、開發4套引擎，及3套新能源動力，體為台灣創造就業人口4000人以上，培育相關車電領域專業人才，創造超過500億元以上產值。

且以6億元帶動195家以上協力廠創造上百億投資，裕隆集團以提供台灣零組件廠商在新能源、自動駕駛車輛研發的驗證平台，推動如同致、能晶、輝創、富田等台灣零組件廠商打入國際供應鏈，如GM、Tesla、Honda等，成果卓著。