造船市場低迷 台船：配合國艦國造降低衝擊

面對造船市場低迷，台船提7策略，力抗不景氣衝擊。（資料照，記者洪臣宏攝）

2017-06-21 16:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船今天召開106年度股東常會，台船表示，今年造船市場很難有太高的期待，造船需求預期要等到108年，因應全球造船市場持續低迷，將以提高生產力等7大策略，配合國艦國造、潛艦國造等政策，降低不景氣衝擊。

台船指出，全球造船產業105年仍處在整併與淘汰的循環，新船訂單量大幅下滑，船價也低迷不振，根據英國船舶顧問公司克拉克松（Clarkson）的最新資料顯示，去年全球造船產業的手持訂單量為87.8百萬CGT（修正總噸），相較104年的115百萬CGT，減少了23.65％。

由於新興國家經濟減速，海運公司下單謹慎，日本造船廠去年接獲的造船訂單量，較104年驟減69.3％，連續12個月萎縮；韓國造船廠去年新接的訂單也較前年減少87％，韓國政府甚至因此先行注資1兆韓元（約8.71億美元），未來並將提供6.5兆韓元，協助航運業採購新船；至於中國，大多數船廠今年將面臨無船可造的窘境。

台船105年度共交船5艘貨櫃輪，實際合併營收為157億4千餘萬元元，較104年度減少57億餘元。因工程進度落後、新台幣升值、造船市場低迷，導致船價過低，以及颱風災損影響等因素，出現稅前純損15億3540萬2000元，稅後純損12億8680萬9000元。

因應全球造船市場持續低迷，台船今年已擬定7大策略，做為營運重點，包括提高生產力、追求成本降低、落實主日程計畫表執行、爭取業務、改造基隆廠、加強教育訓練、多角化佈局等，並配合國艦國造、潛艦國造、新南向政策，以及積極推展離岸風電及軌道車輛業務。